Gómez Palacio, Durango (OEM).- La Subsecretaría de Educación de La Región Lagunera de Durango informó que el director de la Escuela Secundaria Técnica No. 68, José Antonio Álvarez Franco, fue absuelto de cualquier cargo que se le había señalado por docentes de este plantel educativo, las diversas instancias no encontraron evidencia alguna y ahora el docente será reinstalado como supervisor de zona.

Ulises Adame De León, subsecretario de Educación, dio a conocer que esto sentará un precedente ante futuros conflictos que ‘lamentablemente’ lo único que provocan es manchar la reputación de docentes que se han entregado a su profesión y que cuentan con un prestigio intachable como fue el caso de Álvarez Franco.

En contexto, semanas atrás docentes del plantel educativo antes mencionado, señalaron supuestas irregularidades al interior de la EST 68 como fueron supuestos acosos laborales y sexuales, de los cuales se tuvo que separar del cargo al director en ese entonces para que el proceso de investigación tanto de la Dirección de Contraloría y las demás instancias concluyeran la resolución.

Director de la EST 68 es absuelto, lo único que quiere es regresar a trabajar / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“El profesor Toño fue el foco de atención porque fue acusado de haber agredido, de haber acosado sexualmente y laboralmente a un grupo de personas, una vez que se hizo la investigación por parte de la Contraloría, de la Fiscalía General del Estado, de la Vicefiscalía de La Laguna, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Contraloría del estado, y de los reportes jurídicos, no tiene un solo señalamiento”, expuso.

El funcionario explicó que algunos factores podrían estar influyendo en este tipo de acciones como lo es el periodo electoral que está por iniciar, por lo cual no tolerarán que la comunidad estudiantil sea la más afectada con la toma de instalaciones y la suspensión de clases por conflictos al interior de los planteles que se pueden resolver de otra forma.

“Queremos hacer una invitación a todos los profesores para que por favor no metamos a las instituciones en medio de este tema, no queremos de ninguna manera que haya manifestaciones de tipo político al interior de las escuelas, queremos dejar muy claro que seremos suficientemente estrictos, cualquier manifestación de este tipo que bloquee la impartición de clases será sancionada, tendrá primero el descuento que es obligatorio y el acta administrativa para que quede en archivos”, añadió.

Ante ello, Adame De León, dijo que el profesor tiene la facultad de emprender alguna acción legal por daños a su imagen y reputación, por lo que brindarán todo el apoyo necesario si él así lo decidiera.

José Antonio Álvarez Franco, ahora ex director del plantel en mención, dijo que él lo único que busca es reincorporarse a su trabajo, el cual ahora será desempeñado en una supervisión escolar, por lo que no emprenderá ninguna acción legal contra quienes lo denunciaron públicamente.

“Soy una persona que tengo ya casi 27 años de servicio, y desde el primer día que ingresé en esto de la educación, mi idea siempre ha sido le trabajo, la verdad que no soy una persona de conflicto, no soy una persona que genere problemas en los centros de trabajo en los que he laborado y la verdad lo que quiero yo es dedicarme a trabajar”, sostuvo.

Dijo que esta situación se la dejará a la conciencias de quienes fincaron la acusación, la cual salió en favor del hoy ya supervisor seccional en la Región Lagunera.