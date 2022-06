Docentes del CBTIS 4 de Lerdo, laboran bajo protesta

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Maestros del Centro de bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) número 4, realizaron una manifestación pacífica, pero laboran bajo protesta, luego de que 20 compañeros docentes laboran sin ser basificados, aunado a que a otros compañeros han sido lacerados en sus derechos.

Cabe mencionar que los maestros, salieron a colocar una manta en la puerta principal en señal de inconformidad, aunque las labores no las suspendieron, por lo que hicieron un llamado a las autoridades gubernamentales para que atiendan estas situaciones.

A decir de la maestra Cecilia Correa Torres, expuso que no hay certeza de varios maestros en cuanto a lo laboral, incluso a los que ingresaron al sistema a través del Servicio Profesional Docente, pues en lugar de que sus trámites avancen, retrocede, por ejemplo, muchos esperaban su basificación y lamentablemente no se los han hecho.

Comentó, “Son 20 compañeros que no cuentan con basificación y así laboran, además hay otros que son lacerados en sus derechos laborales, debido a que en las últimas promociones que se dieron en el año 2014 pues eran compañeros de base, también se les retrocedió y ahora son de movimiento 95 limitado que no les asegura, ni les favorece porque no tiene sus derechos laborales”.

Se les cuestionó quién es el responsable de esta situación y señaló tajantemente, “La responsable son todas las autoridades, pues nadie nos da una solución favorable, ya que nos dicen que es por parte de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Educación Pública, es Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), pero nadie nos da una respuesta, incluso hasta el sindicato y nadie nos responde por escrito”.

“No vamos a suspender clases, sin embargo, seguiremos con el movimiento y estaremos trabajando bajo protesta, estamos en espera de los que nos indiquen nuestra sección sindical quien tienen una reunión en la capital del país y esperaremos que nos indican, pero si no es favorable, entonces realizaremos paro de labores”, expuso.

Para concluir, los docentes del Cbtis número 4, luego de estar por espacio de 15 minutos en manifestación pacífica afuera del instituto, dejaron sólo la manta en señal de inconformidad y se retiraron a laborar bajo protesta.