Dos semanas sin instalar el tianguis dominical en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Los vendedores del tianguis dominical de esta ciudad, han acatado la instrucción y solicitud de no instalar sus comercios ambulantes por dos semanas consecutivas, lo que en esta parte de la ciudad ha logrado bajar la movilidad ciudadana al máximo, lo que no sucede en el centro de la cabecera donde la movilidad es enorme.

Entrevistados algunos de los vendedores del tianguis del domingo en la calle Felipe Ángeles al oriente de la cabecera, y los sábados en la avenida Héroes de Chapultepec al sur de la ciudad en la colonia ejidal, señalaron que ante la solicitud de la autoridad municipal no instalarse en sus lugares de costumbre, lo hicieron a pesar de que para ellos significa bajas económicas muy importantes al no tener entradas o ventas de sus comercios, pero sin embargo reconocen que lo más importante es salir del problema de altos contagios de Covid-19.

De la misma manera señalaron, que ven con tristeza que ellos dejan de trabajar para que la gente no salga si no es necesario, o que salgan solo a lo más indispensable, y así causar que sea mucho menos la movilidad en el centro de la ciudad, pero es al contrario, los cientos de familias que dejaron de ir al tianguis, tan solo por no quedarse en casa “aburridos”, se salen a caminar a los alrededores del mercado sin ninguna medida de sanidad, haciendo ver el centro de la ciudad como si se viviera en una normalidad sin una pandemia que está quitando vidas.

Apuntaron los entrevistados, que si no bajan los contagios seguramente la autoridad no les permitirá instalarse en el tianguis en todo el mes o incluso en lo que resta del año, lo que para ellos significa un enorme problema por la falta de empleo y dinero para sus familias, pero lo peor, es que la gran mayoría de los ciudadanos no muestran tantito interés porque esto termine algún día.