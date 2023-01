Duranguenses tardan dos horas en el trámite del replaqueo 2023

Manuel Martínez Ibarra, persona de la tercera edad que realizó el trámite de replaqueo este miércoles, le llevó alrededor de dos horas consolidar la gestión y se dijo contento, una vez colocados los nuevos metales en su vehículo, porque independientemente del tiempo que se llevó para obtenerlos, destacó el descuento de aproximadamente el 50% en el costo.

Entrevistado en la zona de estacionamiento de la Feria Nacional Durango (FENADU), Martínez Ibarra ya había colocado las nuevas placas en su automotor y en su rostro satisfacción al responder al reportero.





Llegó a las instalaciones de la Feria antes de las ocho de la mañana y terminó el trámite al filo de las 11:00. Explicó que cuando llegó ya había una fila de varias decenas de personas esperando turno para gestionar los metales. Dijo que al momento de abrir, a las 9:00 horas, la fila avanzó “rápido”, hasta llegar a terminar la gestión, lo que le llevó dos horas, considerando el momento en que se abrió el macrocentro.

De igual forma, detalló que en efecto, cuando llegó, antes de las ocho de la mañana, había ya esperando casi un centenar de personas, y para cuando se abrió el centro, la fila ya sumaba varios cientos, para reiterar que cuando comenzaron a atender aquello avanzó ágilmente.

Sin embargo, terminó totalmente el trámite cerca de las once. No obstante, en la charla para El Sol de Durango, Manuel Martínez dijo estar satisfecho no solamente de haber contribuido a través del pago de esta obligación, sino que podrá circular con sus respectivas identificaciones por la ciudad sin que nadie le moleste.

A lo anterior, añadió que le provocó mayor gusto el hecho de haber obtenido un descuento del orden del 50% en el costo, de tal manera que pagó poco más de mil 700 pesos, al tratarse de una persona de la tercera edad.