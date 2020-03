Empresas podrían utilizar agua tratada: HM

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- La empresa Tarafer podría utilizar el agua tratada que se produce en la planta tratadora que fuera destinada para surtir a la termoeléctrica “Guadalupe Victoria” localizada en la ciudad de Villa Juárez y, se supone, permitiría la generación de energía eléctrica, pero, por el contrario, esta planta generadora, emplea agua potable extraída de 9 pozos localizados hacia el interior de esa empresa.

Lo anterior se desprende de las declaraciones vertidas ayer por la mañana por el alcalde Homero Martínez Cabrera al final de la sesión de cabildo, y de los últimos acontecimientos que han permeado al municipio de Lerdo, provocando incluso la inclusión en la problemática social, de los distintos partidos políticos.

El Alcalde en rueda de prensa rutinaria, dijo “a mí me enseñaron que primero es el uno y luego es el dos, en este momento yo no puedo estar negociando un solo litro de agua porque el contrato que tenemos celebrado con la Comisión Federal de Electricidad tiene una cláusula de exclusividad, estoy peleando dentro del contrato, uno: que se elimine esa cláusula de exclusividad, dos que se diga cuantos litros van a consumir exactamente y que los consumas o no los consumas los tienes que pagar, tercero es el tema del costo que no los regresaron a 7 pesos de 23, que eso marca la zona uno”.

Al referirse a lo anterior, el edil precisó que esos son los tres temas torales que se trabajan actualmente “traigo la empresa Tarafer que está en proyecto que se instale en Lerdo, por ejemplo, ellos ocupan 110 litros por segundo, ahí voy a tener una demanda y va a ser una ingreso para el sistema operador de agua”.

Sobre la situación que se guarda con la termoeléctrica Guadalupe Victoria fue claro al señalar “en este momento no se le está suministrando un solo litro de agua de la planta tratadora a la Comisión Federal de Electricidad, hasta en tanto no nos sentemos en una mesa y no podamos revisar el contrato, que si ustedes ven las calderas ahorita funcionando, significa que están extrayendo agua del subsuelo y que toda el agua que se está consumiendo es agua que debería ser para consumo humano”

“La planta tratadora que con quien nosotros tenemos el compromiso, ya tenemos 7 u 8 años que ellos traen una pérdida porque no les hemos pagado, y literal no les han pagado, no sale ni para los químicos, pagarles a 7 pesos el metro cúbico de agua, no sale ni para el tratamiento del agua, en ese ánimo está”, dijo.

Homero Martínez se refirió al punto de acuerdo surgido del Congreso del Estado por el diputado del Partido Verde Ecologista “yo le agradezco que se sume a los esfuerzos de Lerdo, hoy en día el problema principal que tenemos, o la deuda mayor que tenemos es precisamente la planta tratadora derivado que Comisión Federal no ha cumplido con el contrato establecido, en su momento deberá hacer una revisión si es que no acata el exhorto que el Congreso del Estado le está haciendo, que eso permita que ahora sí, con una observación de la identidad de auditoría, un dictamen previo para que haya consecuencias en lo posterior”.