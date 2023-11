En 15 días inicia la reparación del puente del ejido El Vergel

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Actualmente se realizan estudios de mecánica de suelo del puente vehicular del segundo periférico, ubicado a la altura del ejido El Vergel, en Gómez Palacio, luego de que hace un mes presentó daños estructurales, sin embargo, será en aproximadamente 15 días en que inicie su reparación.

Te puede interesar: Todos los municipios son prioridad para este Gobierno: Esteban Villegas

Así lo declaró Ángel Sergio Débora Núñez, delegado estatal de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT) en Durango, quien expuso que se debe revisar toda la estructura, de ahí que hay personal que continúa realizando estos estudios de mecánica de suelos, con el propósito de efectuar las reparaciones.

Hay personal que continúa realizando estudios de mecánica de suelos en el lugar / Foto: archivo | Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Sin embargo, el funcionario federal dejó en claro que el daño que se registró en dicho puente, no representa riesgo porque una estructura de concreto soporta el puente y la afectación fue sólo al recubrimiento.

Reiteró que en un lapso no más de 15 días debe iniciar la reparación en el puente, dónde solamente se dañó el recubrimiento y esto no afecta el puente, ya que no es un daño estructural.

El pasado 4 de octubre se detectó esta afectación en el puente ubicado en el ejido el Vergel de Gómez Palacio / Foto: archivo | Carlos Mendoza | El Sol de Durango

El pasado 4 de octubre se detectó esta afectación en el puente ubicado en el ejido el Vergel de Gómez Palacio, del cual la Dirección de Obras Públicas y Urbanismo a cargo de Juan Salazar Reyes informó en aquella ocasión que se hizo la observación y se envió un escrito a la SICT, para que tomaran cartas en el asunto.

Incluso la licitación y contrato los realizó la propia SICT, pero si ha tenido algunas deficiencias estructurales en esta infraestructura vial que da al centro de conectividad que está frente al ejido el Vergel.

Municipios Invertirán 20 mdp en obras del Parque San José en Guadalupe Victoria





La afectación fue que falló una de las losetas que se colocan para soportar o proteger el terraplén de acceso a la rampa de este puente, se detectó el colapso de unas seis a siete losetas que solamente están para proteger que no se erosione el terraplén.

Incluso en su momento se informó que la estructura principal de este puente no tiene riesgo, ahora la SICT hace sus dictámenes y según lo declarado por Ángel Sergio Dévora, en unos 15 días más estarán realizando las reparaciones correspondientes.