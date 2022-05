En 49 años Lucio Ayala no cobro un peso por ser dirigente de los ganaderos

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –El líder ganadero de esta región, y ahora exdirigente de la Asociación Ganadera Local, Lucio Ayala González, pidió hacer una aclaración que llamo muy pertinente, “en los 49 años que dure al frente a la asociación, jamás cobre un peso de sueldo por esa encomienda, quienes aseguraron esto mintieron”.

Al ser entrevistado manifestó que ya después de realizar el proceso correspondiente de entrega-recepción de los bienes e inmuebles propiedad de la Asociación Ganadera Local, se enteró que quien ahora es el nuevo dirigente de este organismo, estuvo diciendo a los socios para convencerlos a votar en su contra, que ya estaba bien de estar pagándole un sueldo a Lucio Ayala por tantos años de ser dirigente.

Te recomendamos: Denuncian destrucción de propaganda electoral en Tayoltita, San Dimas

“Lucio Ayala jamás cobro un sueldo en 49 años, siempre lo hice por amor a esta asociación y por ayudar a mi gente”.

Detalló que también se usó como parte de una campaña en su contra, el decir que el medicamento que las empresas regalaban como muestras para los clientes, Lucio Ayala se los llevaba a su rancho, algo que también es completamente falso.





"Todo está debidamente documentado, y ahí está el personal que sabe perfectamente cómo se hicieron las cosas, y no por uno o dos años, 49 años de servicio con amor a la asociación".





Señaló que no estaba molesto, si los socios de esta asociación ganadera se creyeron lo que se les dijo, y no alcanzaron a conocer a Lucio Ayala en 49 años que les sirvió y los atendió en todo tipo de problemas, que lastima, “su servidor me voy con la frente en alto, orgulloso de haber dejado una de las mejores asociaciones ganaderas de México, y deberás les deseo mucho éxito a los nuevos dirigentes, porque si a ellos les va bien, les va bien a los ganaderos de la región de los llanos”.