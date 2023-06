CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-Las imposiciones que ordenó Morena desde el centro del país para que los partidos del Trabajo y Verde Ecologista se alinearan para apoyar a su candidato Armando Guadiana, a la gubernatura de Coahuila, es una muestra de la desesperación por no levantar en las preferencias, mientras que Manolo Jiménez de la coalición PRI-PAN-PRD, va en “caballo de hacienda”.

Así lo declaró el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Lerdo, Carlos Cruz Ramírez, quien dijo que el partido Morena que tanto se jacta de no mentir, no robar y no traicionar, con esto demuestra lo contrario, pues traiciona y quiere manejar a su antojo a la militancia de esos partidos políticos.

Cabe mencionar que en días pasados, la dirigencia nacional del PVEM, anunció en el vecino Estado de Coahuila, que se deslindan del candidato a la gubernatura con quien tienen una alianza del partido Unidad Democrática Coahuilense, Lenin Pérez, quien decidió no declinar y seguir en la contienda.

En Coahuila Morena esta desesperado: Carlos Cruz / Foto: Carlos Mendoza | EL Sol de Durango

También hace un par de días, la dirigencia nacional del PT, anunció que se suman a la candidatura del morenista Armando Guadiana, pero el candidato petista, Ricardo Mejía Berdeja se reveló y dijo que no declinaría y que seguirá en la contienda del próximo domingo 4 de junio a la gubernatura.

Con estas “líneas” de adherencia que se dan desde la cúpula nacional, lo único que se demuestra es que el candidato de Morena no levanta en las preferencias, mientras que la coalición PRI, PAN, PRD, sigue arriba y obtendrá el triunfo en las urnas.

El dirigente priista lerdense mencionó que la imposición es una traición a las militancias del PVEM y PT, así como a los candidatos a gobernadores de UDC y Verde Ecologista y el del Partido del Trabajo, sobre todo porque están a unos días de la contienda electoral y quieran imponer el voto de estos los militantes de estos dos partidos para Morena.

Para concluir, el priísta Carlos Cruz comentó que el candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, Manolo Jiménez Salinas, lleva la clara ventaja para ser el próximo gobernador de Coahuila, ahora sólo hay que plasmarla en las urnas.