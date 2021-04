En Gómez Palacio personal de salud se manifiesta para exigir que se les aplique vacuna anticovid

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-Trabajadores del sector salud principalmente de la Unidad Médico Familiar (UMF) número 51 y la 46 este último hospital Covid, se manifestaron en el bulevar Ejército Mexicano frente a las instalaciones de la Expo feria, con la finalidad de exigir que se les apliquen la vacuna, debido a que sienten temor de que sean infectados y contagiar a sus familiares en sus hogares.

El bloqueo inició desde las 08:30 de la mañana cuando un grupo de trabajadores del sector salud quienes argumentaron que acababan de salir de su turno se apostaron en este bulevar en ambos carriles para detener el tráfico ante la molestia de muchos automovilistas.

Se manifestaron en el bulevar Ejército Mexicano frente a las instalaciones de la Expo Feria / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

“No hemos suspendido actividades, los que estamos aquí a nombre de muchos compañeros, seguimos insistiendo en que se nos atienda y apliquen la primera dosis de la vacuna anticovid, pero no nos hacen caso y por eso estanos presionando con este bloqueo”, comentó Roberto Arguijo Ochoa trabajador quien dijo que al menos en la clínica 51 ubicada en la colonia chapala, son mas de 400 los trabajadores sin recibir el biológico.

Los manifestantes portaron mantas con diferentes leyendas, “exigimos vacuna para todo el personal del Hospital General de zona número 46”; “si al presidente AMLO se le olvidó vacunar a todo el sector salud como prioridad, al sector salud no se le olvida”; “Ayer héroes, hoy pedimos ser vacunados”.

Los manifestantes portaron mantas con diferentes leyendas / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Por su parte, Sergio Morquecho quien labora en área administrativa de la UMF número 53 del IMSS dijo que aproximadamente el 60% del personal de hospitales del país está sin vacunarse, la principal exigencia al gobierno federal es que se nos apliquen la vacuna, no somos trabajadores de segunda clase, también estamos en primera línea tanto el personal administrativo como de enfermería, aunque no estamos en área Covid tenemos contacto con pacientes que ni siquiera ellos saben sí tienen esta enfermedad porque pueden ser asintomáticos.

Señalan que el gobierno federal indica que se esperen, que no es tiempo, y que no están en listas y se les va a vacunar hasta nuevo aviso, sin embargo a pesar del temor no han faltado a su jornada laboral ya que sienten un compromiso con todos los derechohabientes.