GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- El titular de la oficina del Registro Civil de este municipio, Andrés Cabello Marín, reconoció que en los casi ocho meses de 2022, se ha registrado un aumento en la cantidad de divorcios que se han tramitado, esto en comparación con el año pasado.

Consideró que este aumento puede ser de más de 30% en comparación al año pasado, caso contrario en el registro de niños recién nacido con madres menores de edad, este rubro ha bajado mucho, ya que en años pasados sí era muy fuerte el porcentaje de madres de familia que eran menores de los 18 años.

En el caso de los divorcios, comentó el exalcalde de este municipio, que no llegan a su oficina las causales más frecuentes por los divorcios, ya que esto lo desahogan en el juzgado, "ya cuando llegan al Registro Civil, es porque el juez mixto de primera instancia conoció de las diversas acusaciones, ya se pusieron de acuerdo y aquí solo llegan a finiquitar su relación matrimonial", detalló.

Asimismo, mencionó que también hay un divorcio administrativo, cuando las dos partes deciden que es momento de separarse, cumplen con algunos requisitos que se necesitan y no requieren acudir al juzgado, "aquí se hace el trámite y se divorcian, pero de ese tipo de casos no han llegado a esta oficina, porque casi siempre deciden divorciarse pero tienen algunos vienes, familia o cosas que entren en cierto pleito y es cuando tienen que acudir al juzgado para que se haga el procedimiento y poder llegar a acuerdos, terminado y dictaminado el caso, aquí solo acuden para asentar en el acta y dar de baja dicho contrato de matrimonio", dijo.

En Guadalupe Victoria registran un incremento del 30% en divorcios / Foto: archivo | El Sol de Tampico

En el caso de las madres de familia que son menores de edad, señaló que ha bajado muchísimo el porcentaje de estos casos, ya que antes se permitía incluso que dos jovencitos se pudieran casar, menores de 14, 15 ó 16 años, por ende ellos mismos eran padres de familia siendo menores de edad, "hoy la ley prohíbe el matrimonio en menores de edad, y eso también ha ayudado mucho a que se tengan madres menores de edad, ya es esporádico un caso así, por lo regular quien llega a registrar un hijo ya es mayor de edad", indicó.

Por otra parte, Andrés Cabello Marín consideró que los padres o madres tienen por ley hasta los primeros seis meses de vida para registrar a su hijo, de no hacerlo después de los seis meses el costo sube un poco, pero si lo hace antes de los seis meses el registro tiene un costo de tan solo 205 pesos, por lo que recomienda que registren lo más pronto posible a su hijo, ya que si no se le registra, no es un mexicano con derechos, es un ser humano que ante la ley no existe, puntualizó.