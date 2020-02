En marzo inician operaciones de recolección de residuos

-CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- Con la finalidad de terminar especulaciones en torno a la entrada en funciones de la empresa “Trash Recolección de Residuos Sólidos S.A. de C.V.”, para prestar el servicio de limpieza en el municipio, se llevó a cabo una rueda de prensa encabezada por el gerente nacional de esta empresa, Javier Montañez Torres, quien aseguró iniciarán funciones el próximo 10 de marzo, pero un día anterior, se dará el banderazo de arranque por parte del presidente municipal Homero Martínez Cabrera en el “Paseo Sarabia”.

Tras afirmar que la empresa cuenta con una experiencia de 20 años en el servicio y mantiene participaciones en los estados de Zacatecas, Tlaxcala, Sinaloa, Quintana Roo y Durango, Montañez Torres dijo haber solicitado una prórroga que se venció el pasado 8 del presente mes, “Por eso estamos aquí, para dar la explicación a los medios de las causas que motivaron ese retraso”.

El director nacional de “Trash Recolección de Residuos Sólidos S.A. de C.V.”, estuvo acompañado de Jesús Valdez González, quien fungirá como gerente de la sucursal de la empresa en Lerdo y por el municipio estuvieron el secretario técnico del Ayuntamiento, Gerardo Lara Pérez; el tesorero, Ricardo Olivares Porras; el director de Servicios Públicos, Javier Urriticochea Ortiz y el director de Atención Ciudadana, Biólogo Eduardo Escobedo Reyes.

La empresa que se hará cargo de la recolección, compactación, trasferencia, selección de materiales reciclables, disposición final de los residuos, generación de energía eléctrica a través de la basura, quema de biogás y todo el proceso por el que tiene que pasar los residuos, dijo el director nacional, mantiene presencia en “Zacatecas, en Durango también estamos trabajando en la recolección comercial e industrial, en Guadalupe, Zacatecas, traemos el tema de la recolección domiciliaria”.

“En Tlaxcala, estamos con la selección de materiales reciclables y en Lerdo; estamos trabajando proyectos en Mazatlán, puerto Morelos, Cancún y básicamente eso es a lo que nos estamos dedicando, tenemos una experiencia de 20 años, con el manejo integral de los residuos sólidos, desde su generación hasta su disposición final”, recalcó.

En la conferencia se dieron a conocer las rutas que se implementarán en la ciudad Jardín, se dividirá en 4 zonas, las cuales tendrán diferentes turnos, el matutino de 06:00 de mañana a 15:00 horas; el vespertino de 14:00 a 21:00 horas y el nocturno de 20:00 a las 24:00 horas., siendo este último el horario para el primer cuadro de la ciudad.

Se hizo oficial que la entrada de los servicios de recolección de basura comenzaran el próximo 10 de marzo, “el día 9 estaremos dando el evento de arranque en conjunto con el Ayuntamiento donde se estarán presentando las unidades que estarán dando el servicio de recolección en todos los domicilios de Lerdo” así lo dio a conocer Javier Montañez.

“Serán 8 camiones con los que la empresa Trash Recolección iniciará, vamos a presentar camiones que cumplen ya con la nueva norma 043, que tiene que ver con la emisión de gases en la atmosfera, es por eso que tuvimos un retraso en el arranque de operaciones”, acotó.

Los camiones contaran con cajas especializadas para la recolección y contarán con una capacidad de 21 yardas cúbicas con un aproximado de 9 toneladas que estarán recolectando por cada viaje, las unidades sobrepasan la capacidad que se utilizaba con anterioridad.

La ciudad de Lerdo genera 115 toneladas por día “las ocho unidades que estaremos presentando, tienen una capacidad sobrada de hasta 155 toneladas, es decir, tenemos la capacidad suficiente para poder recolectar la basura que se genera en el Municipio”.

Por su parte el tesorero Municipal Ricardo Olivares Porras, dijo que la inversión por parte del Ayuntamiento será de 4 millones 922 mil pesos, “Ahorita la recolección de basura sea recogida o no, tengo que pagar el viernes a todos los trabajadores de limpieza, las quejas de la ciudadanía las atiende el biólogo y son constantes, son las principales quejas que tiene el Municipio”.

“La empresa va a tener en el área de contraloría, un área de revisión a los trabajos de ellos, si ellos no liberan, yo no les pago, si ellos me dicen en tal colonia hay basura o si algún medio nos dice, sabes qué, aquí no se recoge la basura, no les pago, y de eso están consientes ellos, esa es una de las ventajas que vamos a tener”, indicó el funcionario.

También aseguró que el servicio será gratuito para la ciudadanía, “El servicio lo va a pagar el municipio, la ciudadanía no va a pagar ni un cinco por este servicio, el barrido de las calles continuará con los carritos, de entrada, se tendrá el ahorro de toda la gasolina que casi llega a los 500 mil pesos mensuales, desde ahí es un ahorro y se irán acumulando, sueldos de personas que salieron, prestaciones, ISSSTE y cada mes va ir moviendo los ahorros, ahorita va a tener todo el ahorro de lo que llevamos”.

En tanto que el secretario técnico, Gerardo Lara Pérez, aseguró que el departamento jurídico está contemplando una multa administrativa y dijo “mientras no entre la empresa, seguirá trabajando el servicio del municipio, tenemos que reconocer que a últimas fechas se nos han descompuesto los camiones, de hecho tenemos un aproximado de 10 camiones en el taller y días pasados les encomendamos al taller municipal, obviamente esto afecta sensiblemente la recolección” por lo cual, pidió la comprensión a la ciudadanía asegurando que el departamento de Servicios Públicos está haciendo su máximo esfuerzo por la recolección”.