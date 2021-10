En Vicente Guerrero no cuentan con recursos para pagar prestaciones de fin de año

VICENTE GUERRERO DGO. (OEM).- Hasta el momento no se cuenta con los recursos económicos necesarios para hacer los pagos de las prestaciones de fin de año a los trabajadores del municipio, no se tiene la seguridad de tener con que cubrir este derecho, reconoció el alcalde de Vicente Guerrero, Durango, Orlando Herrera Aviña.

Señaló que hace un año para estas fechas se tenía un ahorro económico de aproximadamente 3 millones de pesos, cantidad económica necesaria para cubrir los pagos de fin de año, pero este 2021 ha sido imposible poder hacer algún ahorro, ya que los recortes al presupuesto son cada vez más frecuente y fuertes, por tal motivo en este momento no tenemos dinero para hacer los pagos correspondientes.

Asimismo dijo que se está en pláticas con el Gobierno del estado para buscar el adelanto de participaciones, algún préstamo o alguna estrategia económica que les pueda ayudar a cumplir con esta obligación, pero hasta el momento se sabe que también el Gobierno estatal pasa por momentos económicos muy complicados, de ahí que la situación sea muy incierta para todos, tanto para los municipios como para el mismo estado.

Reconoció Herrara Aviña, que en este año 2021, no ha sido posible cumplir con varios compromisos que se tienen con el sindicato de trabajadores municipales, algunas prestaciones y apoyos, y la situación es la misma, no se tienen los recursos económicos necesarios, esto a pesar de que ha sido una administración muy austera y que ha cuidado demasiado los pocos recursos que se tienen, pero no ha sido posible hacer un ahorro para pagar las prestaciones de fin de año.

Finalmente dijo que de llegar de llegar las fechas y si no se tiene el dinero, se platicará con los trabajadores para informarles que se tendrá que pasar a unos días más adelante su pago, se les cumplirá, probablemente no en la fecha acostumbrada, pero buscaremos los recursos para cumplir, pero eso se verá llegado el momento, ahorita aún se está en busca de esos casi tres millones de pesos que se requieren para el pago de las prestaciones de fin de año.