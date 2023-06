Entregarán en la Laguna 120 mil paquetes escolares

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-En la región laguna, el gobernador Esteban Villegas Villarreal anunció que se entregarán 120 mil uniformes escolares, para 11 municipios de esta comarca, así como también los útiles escolares y libros de texto gratuitos para niños de preescolar, primaria y secundaria, con ello se fomenta la equidad, la igualdad entre los infantes.

Te recomendamos: Solicitan empresarios intervención de Esteban Villegas en elaboración de uniformes

Tal anuncio lo dio el mandatario estatal la tarde del martes en el gimnasio Luis L. Vargas de esta ciudad lagunera y estuvo acompañado de la alcaldesa Leticia Herrera Ale, el alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera; diputados locales y funcionarios estatales y municipales.

Al ser entrevistado dijo, “Estoy muy contento que hayan regresado los uniformes escolares gratuitos para niños de preescolar, primaria y secundaria, son en todo el estado alrededor de 380 mil, cuya inversión es de 150 millones de pesos, de los cuales 20 mil uniformes, son especiales para los niños de la zona indígena de los municipios del Mezquital, Súchil y Pueblo Nuevo, donde hay etnias distintas, que en total se invirtieron 160 millones de pesos”.

Tan sólo de útiles escolares se tuvo una inversión de 50 millones de pesos para todo el Estado / Foto: Lulú Moreno | El Sol de Durango

Asimismo, detalló que tan sólo de útiles escolares se tuvo una inversión de 50 millones de pesos para todo el Estado, pero en cuanto a los uniformes escolares, los padres de familia se ahorran de 700 a 800 pesos de su hijo, ahora si tienen dos, pues se va duplicando la cantidad.

Esteban Villegas dejó en claro que estos uniformes escolares que son gratuitos, ya no se los volverán a quitar, pues está contemplado en la Ley, es un decreto y no tienen por qué volverlos a mover, así haya una pandemia o cualquier otra situación, no se tiene que quitar, pues estos uniformes son un derecho que los padres de familia y sus hijos tienen para que no se los vuelvan a quitar nunca más.

Por su parte, el secretario de Educación en el Estado, Guillermo Calderón Adame, mencionó que los uniformes no estuvo a cargo de la Secretaría de Educación, sino que la licitación la hizo la Secretaría de Desarrollo Social y quien ganó fue una empresa de Mérida, sé que el contrato iba incluido que el trabajo de costura tenían que ser por talleres del Estado de Durango.

Agregó que se estarán entregando con el inicio del ciclo escolar 2023-2024 que será para el día 28 del mes de agosto, también se entregarán los útiles escolares y los libros de texto, en forma conjunta, concluyó Calderón Adame.