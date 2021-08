Es una persecución política contra Ricardo Anaya: Javier Castrellón

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).-"Lo que están haciendo con el excandidato presidencial panista Ricardo Anaya, es una persecución política y lo hemos visto no sólo en este acto, sino en muchos otros más en el que se jacta el presidente Andrés Manuel López Obrador de que él no es rencores, pero creo que es de lo que más tiene este señor, una serie de rencores".

Así lo declaró el diputado federal electo Javier Castrellón Garza tras ser cuestionado sobre el citatorio que le envió la Fiscalía General de la República a Ricardo Anaya para que comparezca por la prevención de lavado de dinero y en el que además López Obrador lo señala como “marrullero” y lo invita a que acuda al llamado de la FGR, porque “el que nada debe nada teme”.

Ante ello, el legislador federal electo quien estuvo en las instalaciones del Partido Acción Nacional de Gómez Palacio dijo "no vemos más que, una vez más el exceso del uso del poder a todo aquello que se oponga a la forma de pensar del titular del poder ejecutivo federal”, mencionó.

Asimismo agregó, “sin duda, las acciones de las que supuestamente quieren acusar a Ricardo Anaya tienen más del tiempo que este presidente de la República -AMLO- tiene en el poder, pero cuando ha empezado a alzar más la voz, cuando ya se dio cuenta que la gente le retiró más de 14 millones de votos respecto de la lección del 2018, cuando se está dando cuenta el titular del poder ejecutivo que hay actores importantes como Ricardo Anaya que levantamos la voz para poder exigir al gobierno federal que se ponga trabajar y que se deje de estar echando culpas al pasado, que se ponga darle resultados que tanto prometió a la gente, entonces es cuando de repente salen ese tipo de acusaciones y ahora si le quieren hacer según ellos, ‘al justo a aplicar la ley”.

"La verdad es una persecución política y lo hemos visto en no solo este acto, sino en muchos mas, pero el presidente de México, solo se basa en rencores, no actúa conforme a derecho, sino que actúa visceralmente”.

Finalmente Castrellón Garza afirmo, “López Obrador no está más que haciendo lo mismo desde que llegó a la presidencia el día 1 de diciembre de 2018, que es dividir al país, pero hay que recalcar que está muy claro que más de la mitad de la gente no está a favor de esa política que implementa el gobierno federal y los resultados se vieron reflejados en esta última elección, donde se demuestra que somos mas los que queremos un cambio y es los que queremos hacer y fue un claro ejemplo de la sociedad y no de los partidos, porque fueron los candidatos y las personas quienes hacen el cambio y tenemos que entenderlo y también el presidente y su gabinete tienen que así entenderlo.