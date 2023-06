Escuelas en la Laguna no cuentan con infraestructura para enfrentar ola de calor

COMARCA LAGUNERA, Dgo. (OEM).-Aún y cuando faltan 2 semanas para que concluya oficialmente el ciclo escolar 2022-2023, más del 50 por ciento de las 1206 escuelas en la región lagunera ya lo dieron por terminado las clases, es decir, más de 600 instituciones de educación en la región lagunera, no cuentan con las condiciones favorables y sus directores tomaron la decisión de concluir, además de que el 30 por ciento se fueron a virtual.

Lo anterior lo informó el Subsecretario de Educación en la Laguna, Fernando Ulises Adame de León quien expuso que menos del 50 por ciento de las escuelas del nivel básico en la laguna, cuentan con condiciones para terminar el ciclo escolar el próximo 7 de julio, es decir, que cuentan con aire acondicionado o clima, agua potable, techumbre, son las que actualmente continúan sus clases.

Dejó en claro que ya falta poco para que termine el ciclo escolar, pero ante las altas temperaturas que se han registrado desde la semana pasada, se les recomendó a las y los directores de escuelas que tomaran la decisión, cuando faltaban 20 días para terminar el ciclo escolar y eso significa el 10.5 por ciento del total de las clases de los días laborales.

Pero agregó, “Nosotros no quisimos ser una generalización y les pedimos a los profesores, directores principalmente, que si tenían las condiciones necesarias ante la ola de calor, tales como agua, aire acondicionado en los salones, techumbre en el patio cívico, que no suspendieran sus clases y concluyeran el día 7 de julio, fecha que está programada en el calendario escolar”.

Con base a ello, también se les recomendó a los que no tuvieran las condiciones favorables, que tomaran la decisión de acortar el tiempo, o bien que los alumnos entren a una hora determinada y salgan más temprano, pero los directores decidieron, por ejemplo una parte de escuelas empezaban a las 08:00 de la mañana y terminaban a las 11:30, lo cual lo informaron en su momento.

Dejó en claro que menos del 50 por ciento del total de las escuelas en la laguna, no cuentan techumbre, pero más del 50 por ciento de las escuelas en la laguna cuentan con aire acondicionado o clima, pero el problema en las que tienen aire lavado, tienen problemas con el agua, aunque el gobierno municipal de Gómez Palacio que preside Leticia Herrera Ale, nos ha brindado el apoyo con pipas de agua.

Hubo otras que de plano no contaban con el vital líquido y esas son las que concluyeron el ciclo escolar, pues puede haber problemas eléctricos pero no de agua, pues no se puede trabajar.

Para concluir, Ulises Adame dejó en claro que menos del 50 por ciento siguen en clases, pero de esa cifra, el 30 por ciento se fueron a virtual, pues hay el compromiso de los maestros para concluir satisfactoriamente el ciclo escolar.