Este 2021 se trabajará con un presupuesto de 180 millones de pesos en Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –En este año 2021, se tienen presupuestado un ingreso de 180 millones de pesos en la presidencia municipal, igual que el año 2020, pero esperemos que lo podamos ejercer y que los recortes presupuestales no bajen para que no afecte lo que se tiene planeado realizar en este año.

Lo anterior lo menciono en el programa de la Grilla Llanera de El Sol de Durango, el alcalde de este municipio Agustín Sosa Ramírez, quien manifestó que gracias a la experiencia de haber sido tres veces tesorero, y la buena comunicación que se tiene actualmente con los responsables de la tesorería municipal, es que han logado ejercer los recursos de una manera austera, y con ello se pueden tener ahorros que permiten no retrasar ni un solo día el pago de la nómina, principalmente a los casi 300 trabajadores de servicios públicos municipales, que son los que ganan menos y son ellos los que más ocupan de tener seguro su sueldo, dijo.

Estando en un año históricamente importante en el tema electoral fue tajante al señalar que tiene muy buena relación con todos los acores políticos, independientemente de los colores, las puertas de la oficina del alcalde siempre han estado abiertas y hemos podido dialogar de manera directa, clara y respetuosa, ahora en este año de elecciones los políticos a su trabajo y nosotros al nuestro, cuidar la administración y las finanzas sanas.

En ese mismo tema también fue claro al señalar Sosa Ramírez, que ya dialogo con los trabajadores municipales, principalmente con directores y sub directores, jefes de área o responsables de personal, quien quiera participar en política tiene todo el derecho, pero deberá de renunciar al cargo público, no se permitirá ser funcionario y estar participando de lleno en política, eso quedó muy claro y no creemos tener ningún problema, quien quiera política que acuda a la política, quien quiera servir que se quede en la administración y se dedique a servir”, recalco.

Menciono en la plática del programa que se trasmite los martes por vía Facebook live a las seis de la tarde completamente en vivo, por la página de El Sol de Durango, que este año 2021 con el apoyo del gobierno del Estado habrá mucha obra, entre ellas la carretera de Antonio Amaro a Cieneguilla del municipio de Poanas, pavimentos en varias calles y comunidades, mucha obra de drenaje, agua potable y alcantarillado, esas obras no se ven pero le cambian la vida por completo a las familias que las necesitan, y construiremos más que ya tenemos planeadas, aseguro.

Respecto a los 180 millones de presupuesto, recordó que fue el mismo presupuesto del año pasado, el cual con mezclas con el gobierno del Estado se logró agrandar, “hoy esperamos que no lleguen más recortes presupuestales que afecten las finanzas municipales, y que podamos nuevamente hacer mezclas de recurso con el gobernador Aispuro Torres, para así hacer crecer la obras y las acciones de gobierno en este difícil 2021, un año difícil pero que no debemos de andar de chillones, ya estamos aquí y vamos a salir adelante”.