Este año será el último que se permita romería dentro del panteón de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM).- Este próximo 2 de noviembre será el último año en que las autoridades municipales permitan que se realice la romería al interior de las bardas del panteón municipal, ya que la nueva área ya se usa y se debe de brindar respeto.

Así lo indicó David Ramos Zepeda, alcalde de este municipio, quien al recorrer el lugar y observar que en la nueva área del panteón San Pedro de los Ángeles, ya hay varios cuerpos sepultados, por lo que señaló que se hablará con los comerciantes y el próximo año ya no se permitirá la instalación de la romería donde tradicionalmente se hace por muchos años, “ya es una área en uso y se le debe de tener respeto a esas familias, por tal motivo este año se usara la zona sur, la parte norte que es la que ya tiene cuerpos sepultados, se respetara y no se colocaran vendimias en ese lugar, y el próximo año no habrá ya romería al interior".

Este año será el último que se permita romería en el panteón de Guadalupe Victoria / Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

También destacó que para el próximo año se realizará la romería a las afueras del campo santo, ya que con la extensión de este terreno ya quedó esa parte adentro y ya no puede haber comercio de este tipo ahí, por lo que será el año entrante cuando establezcan la adecuada distribución de los vendedores.

Ramos Zepeda indicó que ya con la instalación de un administrador del panteón municipal, se realizarán todos los cambios necesarios para tener un panteón a la altura de lo que merece Guadalupe Victoria, concluyó.