Estos son los puentes que unen colonias en Santiago Papasquiaro

SANTIAGO PAPASQUIARO, Dgo. (OEM).- Próximo a cumplir el primer año de actividades, la administración de gobierno municipal de Santiago Papasquiaro tiene entre las obras realizadas el rubro de puentes, al cual Pedro del Campo Unzueta, Director del Bienestar Municipal, las detalla.

Una de las acciones más demandadas por las colonias del sur de la ciudad, era continuar con una obra olvidada por seis largos años y al quinto día de haber iniciado la administración 2019-2022 dieron inicios los trabajos para unir a 4500 habitantes con el centro de la ciudad, misma que se entregó a los santiagueros en solo tres semanas, con ello se demostró que solo hace falta voluntad y ganas de trabajar y favorecer a las y los santiagueros, dijo el funcionario al referirse al puente de la zona centro de la ciudad.

En la comunidad La Campana, desde hace siete años este acceso solo fue prometido, en tiempos de agua las niñas y niños del Kínder tenían que dar un largo rodeo para entrar a su escuela, personas de la tercera edad se mojaban sus pies cada vez que llovía, hoy ya pueden hacerlo de manera segura por el puente de cabrilla construido junto a sus rampas con cemento de color.

El de Atotonilco – Barreal es el puente colgante más largo del municipio, mide 206 metros de largo, se solicitaba su arreglo y solo cambiaban unas cuantas tablas, en la actualidad su piso es de fierro, en tiempo de aguas no existe otro paso, no solo para acceder a la escuela, sino también para trasladar a algún enfermo. Esta administración no piensa en solo tres años, su proyección es que las obras duren muchos años, hoy se construye con calidad y no solo por salir del paso.

En la localidad Laguna de la Chaparra, la define como una hermosa comunidad enclavada en la sierra, la divide un arroyo y en tiempos de agua una parte de la comunidad para acceder a la primaria debe rodear más de un kilómetro, hoy solo deben cruzar este hermoso puente y llegar con más rapidez a sus clases. Una obra que tenía más de 15 años que se solicitaba, y que hoy ya es una realidad.

Al mencionar al puente de Los Altares, lo califica como una necesidad urgente de esta comunidad era la construcción de un puente vehicular que cruza una parte del poblado, y que ya instalado beneficia no solo a esta comunidad sino a varios poblado de la zona Oeste de la sierra de Santiago Papasquiaro, por ejemplo Nuevo San Diego de Tenzaenz, San Diego de Tenzáenz, San Gregorio, entre otros e incluso es pasada para el municipio hermano de Otaez, Dgo.Una de las acciones más demandadas por las colonias del sur de la ciudad, era continuar con una obra olvidada por seis largos años