Evitarán saturación en oficinas municipales

GOMEZ PALACIO, Dgo. (OEM). En atención a las medidas que se tienen que extremar para la prevención del coronavirus, la presidenta Marina Vitela Rodríguez dio indicaciones a la Dirección de Salud Municipal para la aplicación de filtros en el edificio de la Presidencia, no sólo para aplicar gel antibacterial sino para controlar el ingreso y evitar la saturación de las oficinas, de modo que solo acudan quienes directamente tienen que realizar un trámite.

Así lo dio a conocer Rosa Lilia López Moreno, titular de la citada dependencia, quien hace un llamado a la población para que siga las recomendaciones pues en estos momentos lo indispensable es tratar de evitar salir de casa y sobre todo, no acudir a lugares concurridos y menos aún, llevar niño o adultos mayores, “por ello se tomó la decisión de cancelar los eventos y actividades del Ayuntamiento desde el fin de semana”, apuntó.

Detalló que en esta área se inició con la implementación de este tipo de filtros para evitar que se aglomeren los pacientes en las instalaciones de la dependencia, por lo que solo irán ingresando a cada consultorio quien acuda atención y cuando se desocupe alguno de los médicos.

Además, se recomienda que si cuentan con algún tipo de seguridad social o servicio médico, eviten acudir a Salud Municipal para no saturar y se hizo la petición a los diferentes Centros de Salud que hay en el municipio, para que atiendan en consulta general a los pacientes que lo requieran, a fin de que éstos no acudan desde su colonia o comunidad a la Presidencia.

López Moreno, insistió en la recomendación de no salir de sus hogares por el momento, ya que es una situación delicada y es importante tomar realmente conciencia y contribuir como sociedad para evitar que el COVID-19 se siga propagando y complique la situación de la región y el país.

“Queremos invitar a todos los ciudadanos a que reflexionen y que comprendan que no es cualquier cosa, es un tema que ya se complicó a nivel mundial y el hecho de que en México estemos en una primera etapa nos da la posibilidad de poder contener la propagación, pero para ello es necesario que colaboren y no salgan de sus casas”, comentó la directora de Salud.

Explicó que por el momento se están filtrando los casos que realmente requieren de atención especializada por epidemiología; sin embargo, es necesario reforzar la prevención, a fin de evitar que la situación se salga de control como en otros países.

“Debemos generar conciencia, no son vacaciones y por el hecho de que los niños no vayan a la escuela no quiere decir que los podamos traer expuestos en las calles o sitios públicos, por ello la presidenta Marina Vitela nos instruyó al personal de Salud, a intensificar la difusión de la información y los filtros, pero sobre todo insistir a la población para no haga caso omiso de las recomendaciones”, agregó.

Lo más importante es el lavado de manos correcto y frecuente, pero ahora se suma el hecho de evitar lugares concurridos o de preferencia no salir si no es necesario; se recomienda también cubrir la nariz y boca al toser y estornudar; evitar tocar ojos, nariz y boca, así como el saludo de beso o mano. Alimentarse sanamente y cocinar bien lo que se va a comer y finalmente, no automedicarse si se tiene algún síntoma como tos, fiebre o dificultad para respirar.

Refuerzan la coordinación entre dependencias

En posterior reunión con directores de la Administración Municipal, la doctora López Moreno atendió a diversas inquietudes de parte de los presentes, entre ellas las presentadas por el titular de Protección Civil, José Miguel Martínez Mejía, sobre lo que procederá con espacios como bares y salones de fiestas.

La respuesta inmediata fue un llamado a la conciencia y a la prevención, en tanto se generan medidas oficiales de carácter obligatorio al respecto, lo cual correspondería a las autoridades estatales del Sector Salud.

Ahí reiteró que se están aplicando medidas para prevenir contagios y generar responsabilidad social en los individuos ante la gravedad que implica el COVID-19, adelantando que para este miércoles 18 se estarían revisando nuevas medidas preventivas por parte de la secretaría estatal de Salud, mismas que de inmediato transmitiría para su implementación en Gómez Palacio.