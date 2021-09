Ex alcalde de Cuencamé desmiente acusaciones sobre presunta multa de la Federación

CUENCAMÉ DGO. (OEM).- Al hacer uso a su derecho de réplica, el ex alcalde de Cuencamé, Durango, Pablo Carrillo Montalvo dijo que acudirá a Cabildo para solicitar públicamente hacer las aclaraciones pertinentes por las acusaciones que se han hecho en su contra.

Mencionó que hasta la fecha sabe que un regidor del Ayuntamiento hizo mención de su persona por una supuesta multa que les está cobrando la Federación de más de un millón 400 mil pesos, por una obra que supuestamente no se realizó en la administración que el presidió, algo que es completamente erróneo, y agregó que por ello solicita al secretario del Ayuntamiento se le permita hablar en la próxima reunión de Cabildo para hacer las aclaraciones correspondientes.

Pablo Carrillo, ex alcalde de Cuencamé, Durango/ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Detalló que, si hay pruebas contundentes de que como alcalde hizo algo indebido se le denuncien ante las instancias correspondientes, “solo decir tengo en mi poder un documento donde después de una auditoria que la federación realizo por dicha obra, fue completamente exonerado de toda culpabilidad, y se me entrego mi carta de liberación total”, puntualizó.

También recordó que esa obra debió de realizarse en el entonces llamado programa del tres por uno con migrantes, donde participaban los gobiernos Federal, Estatal, Municipal, Ciudadanía y los migrantes, para esta obra aportó lo que le correspondía la Federación, y ese dinero se ejecutó en tiempo y forma, pero el resto de los participantes en el programa ya no hicieron la aportación correspondiente, y la obra se quedó sin concluir, pero lo que entrego la federación se aplicó, se verifico y quedo claro que no había responsabilidad alguna, de ahí que se entregó la carta de liberación a nombre de Pablo Carillo Montalvo, señaló.

Finalmente apuntó que se encuentra en la mejor disposición de presentarse ante quien quieran, cuando quieran y donde quieran, ya que cuenta con la documentación correspondiente que lo liberó en su momento de toda responsabilidad, "si después de terminada la administración otras personas no hicieron lo correcto, que se investigue y castigue, pero que no se acuse sin fundamentos a quién no tiene nada que esconder", recalcó.