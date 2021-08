Falta de biológico genera caos y desorden en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo, (OEM).-Debido a la saturación de personas que acudieron a aplicarse la vacuna anticovid el miércoles, que al terminarse las dosis, ocasionó un caos y desorden y personas lesionadas debido a que muchos se quedaron sin el biológico, pues eran 10 mil 400 las disponibles, mientras que la demanda fue de unas 15 mil personas.

Cabe mencionar que desde el pasado sábado se habilitó sólo un módulo de vacunación que fue la expo feria Gómez Palacio, se acondicionó para la atención de los jóvenes de 18 a 29 años y se contó con 54 mil 200 dosis de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, de las cuales, el martes se habían aplicado 44 mil 800.

Quedando 10 mil 400 dosis para el miércoles, por lo que desde muy temprana hora se formaron largas filas que para las 13:00 horas, se agotó el biológico, por lo que al salir los servidores de la nación y darles la información, los jóvenes se molestaron y se generó el caos, se metieron a las instalaciones en desbandada y los de seguridad no pudieron contenerlos.

Cabe mencionar que la presencia de personas rezagadas, esto es, de aquellas que no acudieron a vacunarse de acuerdo en su momento de acuerdo a su rango edad, fue lo que saturó la jornada de vacunación que en esta ocasión fue para jóvenes de 18 a 29 años de edad en Gómez Palacio, además las fechas eran del 14 al 20 de agosto, pero el miércoles se agotaron y se concluyó.

Misael Ramírez Hinojosa, coordinador de la Brigada Correcaminos del módulo instalado en la ExpoFeria, para el miércoles se tenían disponibles 10 mil 400 dosis cuando la demanda fue hasta de 15 mil personas, de ahí que a través de altavoces explicaron a la ciudadanía que deberán esperar por una nueva jornada de vacunación.

Pero esto ocasionó que los jóvenes se desbordaran y comenzaran a exigir su vacunación, incluso tomaron el bulevar Ejercito Mexicano, pero autoridades municipales los convencieron y se retiraron.

El coordinador de la brigada Correcaminos expuso, “Las personas deben comprender que no está en nosotros, pues desde un principio y con base al número de jóvenes se destinaron las vacunas, pero ellos mismos están creando el desabasto porque los rezagos, quienes no aprovecharon en sus respectivas jornadas ahora estuvieron llegando al ver que era la última etapa de vacunación y a nosotros no nos queda más que darles atención”.

Sin embargo, hizo un llamado a los jóvenes a quienes les pidió paciencia y esperen a que se anuncie una nueva etapa de vacunación para los jóvenes que se quedaron sin vacuna y los rezagados, ya que las indicaciones es que nadie se va a quedar sin su vacuna, pero deben esperar una nueva fecha porque no sabemos qué vacuna dependiendo del biológico que tengan en Durango.

Cabe mencionar que fue necesario la presencia de elementos de Seguridad Pública para evitar que entraran a la fuerza, aunque hubo quienes entraron, los ánimos se caldearon de cientos de jóvenes que esperaban ser atendidos, pero al saber que ya no los atenderían, se fueron al bulevar Ejercito Mexicano y bloquearon primero el carril que va a Lerdo, luego el que va a Torreón, exigiendo ser vacunados, pero minutos después los convencieron y se retiraron.