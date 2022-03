Familias de Canatlán reciben asesoría jurídica gratuita

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Setenta familias recibieron asesoría jurídica gratuita dentro del programa “Marzo, mes de la Escritura, Social y Popular”, promovido en el Congreso del estado por la diputada Gabriela Hernández y coordinado por el gobierno municipal.

El evento se realizó en la sala de actos de la unidad administrativa centenario, con la presencia de la presidente Dora Elena González, el segundo regidor Oscar Patricio Barraza, la directora del DIF Municipal Karla Nava, el secretario del Ayuntamiento Juan Manuel Martell, así como el secretario Técnico Alvan Gamaliel Ontiveros y en representación del colegio de notarios, la Lic. María Gabriela Vega Pérez, de la Notaría Pública 1 del Municipio de Canatlán.

En su mensaje, la legisladora Gabriela destacó que “Después de la salud lo que uno más cuida es el patrimonio, se estima que en Durango aproximadamente 200,000 viviendas no cuentan con escrituras, por eso nos pusimos a trabajar desde el Congreso para crear este programa que hoy llega a Canatlán”.

Este programa brinda asesoría jurídica de manera gratuita, durante todo el mes de marzo, para que puedas obtener las escrituras de tu casa o terreno a un bajo costo (60% de descuento) y brindes certeza jurídica para los que más amas que es tu familia.

Está dirigido a familias que poseen viviendas con un valor no mayor a $1,120,000.00 pesos, con superficie de terreno no mayor a 180m2 y construcción no mayor a 130m2 o bien para terrenos con valor no mayor a $105,000.00 pesos con superficie no mayor a 180m2. ¿Cuáles son las restricciones? Se permite solo una propiedad por persona.

¿Con quién puedo acudir?

Con el notario de tu preferencia, actualmente hay 43 notarios en todo el estado de Durango.

Los regidores Sarahi y Oscar expresaron un reconocimiento a la labor de la diputada en el Congreso quien impulsa estas iniciativas en beneficio de familias de todo el Estado, así mismo felicitaron que cada año en el mes de marzo por ley se aplique el descuento y se asesore a las familias.

Reconocieron que se debe impulsar desde el Congreso que estos descuentos no sean únicamente para escrituras Sociales y Populares , y que la extensión del terreno se considere sea mayor, ya que en las localidades rurales se necesita que estos programas lleguen y quedan fuera por la extensión de su propiedad, y que dentro de la ley se norme a terrenos que se dan en los ejidos ya que con lo único que se cuenta es con una constancia emitida por el Comisariado Ejidal , muchas veces ni siquiera asentadas en el libro, lo que produce grandes problemas a futuro.