Familias se encuentran sin atención médica en el centro de salud de Paso Nacional

PASO NACIONAL Nazas Dgo. (OEM). –Centenares de familias se encuentran sin el servicio de atención médica, esto porque hace más de un mes que dicho centro de atención a la salud por el estado se encuentra cerrado, solamente está en el lugar el chofer de la ambulancia, no hay médicos ni enfermeras.

Vecinos de esta localidad se comunicaron con El Sol de Durango, para hacer un urgente llamado al secretario de salud en el Estado Sergio González Romero, así como a los responsables de la jurisdicción sanitaria en la ciudad de Gómez Palacio, ya que son por lo menos tres comunidades las que están sin atención médica, Emilio Carranza, Santa Teresa de la Uña y Paso Nacional, lo que significa que pueden ser miles de familias las que no reciben atención médica.

Detallaron los vecinos entrevistados, que hace más de un mes la doctora que se encontraba en el lugar, se retiró, sin saber los motivos, pero días después con el caso del médico pasante que murió en el Salto Pueblo Nuevo, todo el personal se fue, quedando solo la enfermera que es trabajadora de base, pero hace aproximadamente 20 días que ella está de vacaciones, quedando el centro de salud completamente solo, por lo tanto está cerrado, solo se encuentra el operador de la ambulancia que ha estado realizando algunos traslados a Cuencamé o a Gómez Palacio.

En estos traslados, señalan que le han llamado la atención al operador, porque ha llevado personas enfermas a Cuencamé o Gómez Palacio, mismas que no requerían de un traslado, se podían haber atendido con una pastilla o tratamiento muy sencillo, pero como no hay quien atienda o describa el tratamiento los llevan a estos lugares, lo que ocasiona mayores gastos a las familias que en su mayoría, son de muy escasos recursos económicos.

Señalaron los habitantes de estas comunidades, que están pidiendo a la autoridad estatal que atienda de inmediato esta problemática que para ellos es grave, porque no tienen a donde correr con cualquier enfermedad por sencilla que esta sea, no puede ser posible que se tenga un centro de salud pero sin personal médico y hora hasta sin enfermera, es necesario que volteen a ver lo que pasa en estas tres comunidades, las cuales tienen familias de muy escasos recursos, y no pueden acudir a un médico particular, porque no tienen dinero para pagar los servicios, dijeron.