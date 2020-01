Fuerte contaminación origina el basurero de Canatlán

CANATLAN, Dgo.(OEM).- Un grave foco de contaminación se observa en la zona norte aledaña al " basurero" o tiradero de basura de Canatlán.

Al realizar un recorrido por el lugar se observó gran cantidad de plástico sobre huizaches, cerca de púas, camino, predios ganadero y agrícola así como por el canal de la Unidad de Riego Caboraca ubicado a diez metros del basurero.

Foto: Marco A. Rodriguez | El Sol de Durango

Este lugar de recepción de basura está en la parte sur de la cabecera municipal, aproximadamente ochocientos metros, mediando el río La Sauceda, cuyo lecho también es utilizado como tiradero por personas que sin conciencia alguna descargan ahí su basura y no la llevan hasta el basurero.

Los fuertes vientos dominantes que se presentan durante diversas épocas del año son causantes de la mayor parte de la contaminación, al arrastrar plásticos y dejarlos diseminados sobre la colindancia noreste, afectando predios y al medio ambiente.

Perros muertos, llantas, latas y botellas de cerveza, electrodomésticos, nadadoras, carreolas y un sinfín de artículos se observan a los costados del camino y sobre el canal de riego.

Una situación que no es nueva pero si representativa de los últimos treinta años, mínimo, un problema que no podido resolverse y que no ha significado concientizar al sector de la población que acude a tirar su basura, dañando el medio ambiente.