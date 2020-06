Gremio “Laguna, Sano y Alegre” piden apertura de sus negocios

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- El gremio de del entretenimiento denominado, “Laguna, Sano y Alegre” se manifestaron pacíficamente para pedir al ayuntamiento que los dejen abrir sus negocios, debido a que llevan casi 4 meses y ya están padeciendo los estragos económicos.

El síndico Omar Castañeda González a nombre de la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez, recibió a una comisión representativa de los 150 negocios quienes acordaron el próximo lunes sostendrán otra reunión donde estarán los titulares de las dependencias de Salud y Protección Civil para revisar los protocolos de sanidad y el martes en otra reunión se definirá el arranque paulatino de los negocios, obviamente cumpliendo con los protocolos de sanidad.

El empresario Rafael Ibarra comentó que son propietarios y empleados de bares, canchas de fútbol rápido, gremios musicales, gimnasios, salones de fiestas, quintas, sonidos de audio, banquetes, billares, DJ’s, meseros y cargadores, quienes realizaron una marcha desde la plaza principal hasta el edificio municipal de Gómez Palacio portando pancartas donde solicitan la apertura de sus negocios.

Solicitaban dialogar con la alcaldesa Marina Vitela, pero al no estar, fueron recibidos por el sindico municipal Omar Castañeda a quien le indicaron que han acatado todas las indicaciones desde hace casi 4 meses, pero la situación económica ya los absorbió y ya no aguantan más, pues ya no tienen para llevar ingresos a sus familias, algunos sobreviviendo de sus ahorros y otros empleándose en otros oficios.

“Sólo queremos la reactivación de los negocios, aunque estamos muy conscientes del tema de salud, pero ya nos hemos adelantado y en cada uno de nuestros negocios los hemos estado sanitizando, además ya los preparamos con tapetes sanitizantes, gel antibacterial y otras medidas para cumplir con todos los protocolos”, dijo.

Además Rafael Ibarra comentó, “Hemos visto que han aperturado otros giros comerciales, de ahí que es justo que también a nosotros nos vayan dando el permiso para ir abriendo paulatinamente y cumpliendo con los protocolos de sanidad, pues no hay una certeza de cuando se vaya a terminar la contingencia sanitaria por el Covid-19”

Dejó en claro que no están pidiendo que abran todos los negocios, por ejemplo en los bares, que abran algunos, obviamente con los protocolos de sanidad, así igual los demás giros, pero lo que queremos es iniciar ya.

Finalmente Rafael Ibarra indicó, “En la reunión del próximo martes por la tarde, se podría definir el arranque de estos giros con algunas pruebas piloto”, pero reiteró, “No pedimos que abran todos los bares de Gómez Palacio, sino que estamos conscientes por la situación sanitaria, que debe ser una apertura gradual”.