Guadalupe Victoria se solidariza con familias de Canatlán ante desastre natural

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). –La tarde noche de este pasado viernes, la alcaldesa del municipio de Canatlán, Ángela Rojas, recibió al presidente municipal de Guadalupe Victoria, David Ramos Zepeda, así como a varios de los regidores y funcionarios llaneros que lo acompañaron, quienes en solidaridad entregaron paquetes alimentarios y apoyo para las familias que están en necesidad por las inundaciones que sufrieron.

Cuestionado al respecto el alcalde David Ramos Zepeda, señalo que ante la lamentable crisis que vive el municipio de Canatlán, debido a las inundaciones recientes por las fuertes lluvias, se dieron a la tarea de recolectar víveres a través de los regidores de las distintas fracciones políticas en Guadalupe Victoria, así como la mismas la sociedad civil y el gobierno municipal, y de esa manera logramos reunir algunos víveres y otros apoyos que entregamos de manera personal a la alcalde Ángela Rojas, mostrando la solidaridad de los victorenses en momentos de crisis, porque sin duda algún es en estos momentos cuando debemos de sacar la casta y ayudar a nuestros paisanos, reitero.

Guadalupe Victoriase solidariza con familias de Canatlán. / Foto: Cortesía

Ramos Zepeda, se dijo agradecido con los ciudadanos de buen corazón de Guadalupe Victoria, quienes al primer llamado se hicieron presentes para enviar algo de ayuda a nuestros hermanos de Canatlán, hoy les toco a ellos este desastre natural, no sabemos cuando nos pueda tocar a nosotros, lo que sí es seguro, que ante los desatares naturales como Duranguenses, Es tiempo de ayudar, apunto.

De la inflamación que ha compartido la propia alcaldesa de Canatlán Ángela Rojas, no se tienen victimas mortales afortunadamente, sí daños materiales que sin duda serán millonarios, ya que se habla de más de seis mil familias afectadas en su patrimonio en la cabecera, comunidades que también se vieron afectadas donde son otros tantos miles de familias, la recuperación no será fácil, se necesitara de mucha ayuda de todos los niveles, pero sin duda alguna lo que los ciudadanos y autoridades pueden festejar, es que no tuvieron víctimas mortales.