Hasta el 90 por ciento baja la venta en restaurantes de Cuencamé

CD. CUENCAMÉ DGO. (OEM). –El conocido restaurante denominado “Ricome”, ubicado en el libramiento de este municipio, el cual tienen aproximadamente 28 años operando en diferentes puntos de la ciudad, hoy tiene una baja en sus ventas hasta de un 90 por ciento, “se continua abriendo porque hay 14 familias que viven de un sueldo que no se pueden dejar a la buena de Dios”.

Lo anterior lo menciono el propietario de este conocido comercio Saúl Rivas Flores, quien reconoció que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de ayuda de ningún gobierno, al contrario, ya se tiene que estar preparando para el pago de los impuestos que son muy altos y hoy no hay manera de pagarlos, ya que tiene una nómina de no menos de 17 mil pesos mensuales, los cuales no hay, pues las ventas han llegado a bajar hasta en un 90 por ciento o más.

Comento que su restaurante en el libramiento de Cuencamé, prácticamente vive del cliente de paso, y no tanto del cliente local, ya que este es un lugar donde acostumbran llegar los autobuses que van de paso, en su mayoría los que viajan de los Estados Unidos, hoy todo ese tráfico está detenido y por consiguiente no hay clientela, lo que ha puesto las ventas de este local hasta en un 90 por ciento de disminución, “no podemos dejar a nuestros empleados a la buena de Dios, no podemos decirles que se vayan a su casa si sabemos que sus familia viven de lo que aquí ganan, hay compañeros que tienen sueldos más bajos porque su ganancia mayoritaria viene de la propina, pero si no hay cliente no hay propina, y ahorita lo que nos piden es mínimo que no los dejemos sin su sueldo base”.

A pregunta expresa del corresponsal, dijo que si tuviera la oportunidad de ver de frente a las autoridades correspondientes, les pediría únicamente que le evitaran el pago de los impuestos el tiempo que dure esta emergencia, el no tener la presión de los diferentes impuestos en la secretaria de Hacienda es de una gran ayuda, con lo poquito que se tenga de colchón guardado podemos continuar manteniendo a las personas que aquí laboran, pero lo que nos puede evitar continuar trabajando como hasta hoy es el pago de los impuestos que son muy altos e inflexibles, eso sería lo único que le pediría al gobierno federal, evitar el pago de esos impuestos y nosotros salimos adelante, dijo.