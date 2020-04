No todos dan importancia a la prevención ante Covid-19

CANATLÁN, DGO.(OEM).- Un sector de la población no ha dado la importancia debida a la prevención de la Covid-19 y estamos trabajando en ello, dijo el Director municipal de Salud, Abelardo Quiñones Chávez.

Quien se entiende es el vocero del tema salud en gobierno municipal dijo en entrevista que la administración de gobierno en conjunto con autoridades de salud tiene un mes trabajando en la concientización, tomando mediadas de prevención que se hacen saber a la gente, que ayuden a prevenir casos del Coronavirus en Canatlán.

Un sector de la sociedad no da la importancia a las medidas preventivas que se realizan, no acata las indicaciones, no piensa en el grave problema de salud que puede llegar, resalta el entrevistado.

Es un acto irresponsable el acudir a sitios públicos sin acatar los protocolos, como el distanciamiento social, pero aún así lo hacen y en ocasiones, llevando niños o personas mayores sin alguna protección.

Personalmente hemos ido al exterior de bancos y a sitios públicos a pedirles sigan las medidas y piensen en las consecuencias que puede tener esa falta de conciencia.

Tenemos que seguir trabajando en ello, es nuestra tarea y buscamos hacerla lo mejor posible, señaló.

Coincide en la importancia de los operativos de fines de semana pero también en la necesidad de que se extiendan a realizarse durante el día. Los fines de semana sirven de contención pero a lo que se mira durante el día, quizá sea bueno el ampliarlo de manera permanente.

Son temas que se tratan en las reuniones del consejo municipal de salud, que inicialmente estaba integrado por aproximadamente nueve o diez personas pero que en la última reunión se integraron catorce personas más, entre ellos funcionarios municipales.