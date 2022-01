Héctor Arreola analiza su registro a la precandidatura del PRI

GÓMEZ PALACIO, Dgo., (OEM).-“Voy a analizar si me registro o no para buscar la candidatura del PRI a la gubernatura de Durango, ya que veo cosas en las que no estoy de acuerdo, por ejemplo en la convención de delegados no veo que durante el proceso en vez de llevarnos a vernos como equipo y unidad, nos vaya a dividir”, afirmo Héctor Arreola Soria.

Comentó que Tiene interés en participar en el proceso interno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sin embargo y ante la posibilidad de la convención de delegados, hay la libertad de que se tome la decisión de cada uno de los delegados y puede perderse mucho de un trabajo que en lugar de llevarnos s vernos como equipo y en unidad, nos divida, pero -aclaró- en el proceso y no la convención en sí.

Explicó que el registro de los interesados en la precandidatura del PRI, concluye el próximo día 10 de enero y la convención de delegados será el 6 de febrero, de ahí que durante ese tiempo de precampaña dijo que los puede llevar a un divisionismo de los precandidatos.

Con base s lo anterior, Héctor Arreola dejó en claro que analizará muy minuciosamente para tomar la decisión si se registra o no, pues agregó, “Para mi es más importante la unidad del partido y esa no la voy a cambiar por ambiciones personales, aunque mi intención es participar en la interna”.

Además comentó qué al existir alianza entre PRI-PAN y PRD, los precandidatos iban a subir a una mesa nacional para revisar a cada uno de los perfiles y en ese conocimiento y en esa propuesta que se había hecho, fue como su Héctor Arreola puso a consideración de los tres partidos políticos su perfil, a fin de que se analizará y se tuviera la posibilidad de ser considerado para contender representando esta alianza.

Pero luego se dio un proceso en el que el Partido Acción Nacional elige dentro de sus precandidatos a uno para que lo representara como su candidato en un aparentemente acto de unidad y tal parece que han sucedido cosas en las mesas nacionales en las cuales el comité ejecutivo nacional finalmente decide que haya una convocatoria en la cual tenemos que tomar la decisión de registrarnos y participar, yo no la veo realmente en que esto traiga como consecuencia una unidad al interior del PRI, pues ya que esto contribuye a que no haya unidad en el partido, pues imaginemos a todos los contendientes que nos registremos y empecemos a hacer el proselitismo correspondiente, cuántas situaciones pudieran presentarse que en lugar que nos llevara a la unidad, perdiéramos aun mas la nula unidad que tenemos en este momento, pues no ls hay, no nos han convocado ni el Comité Ejecutivo Nacional ni del Comité Directivo Estatal para tener una platica entre los interesados, aún y cuando he pedido reuniones.

Finalmente Héctor Arreola dejo en claro que analizará si se registra o no en la interna priista para buscar la candidatura de ls alianza a la gubernatura de Durango, toda vez que observa si es por convención de delegados, durante el proceso se puede perder mucho, ya que en lugar de verse como equipo y en unidad, los va a dividir.