Homero Martínez comprometido a consolidar la industrialización de Lerdo

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).- En los próximos meses, Lerdo empezará con la detonación económica tras instalarse empresas nacionales e internacionales, comentó el candidato a presidente municipal de la alianza “Va por Lerdo”, Homero Martínez Cabrera.

El candidato de la coalición de los partidos PRI-PAN-PRD se ha mostrado firme ante la decisión de continuar trabajando para enaltecer al municipio y a su gente, con la atracción de nuevas inversiones, que serán detonadas y promovidas desde el inicio de su gestión como presidente municipal a partir del 1 de septiembre próximo.

Te puede interesar: Se reúne Homero Martínez con magisterio de la Sección 13 del SNTE

Homero Martínez expuso que la expansión de comercios, y el nuevo proyecto del corredor T-MEC, que está a la vuelta de la esquina, beneficiarán la derrama económica en el municipio, generando empleos para las familias lerdenses y poniendo a Lerdo en el mapa gracias al crecimiento a nivel internacional.

Este 5 de junio vota por nuestro proyecto, que no te engañen, los programas sociales como la pensión a adultos mayores son un derecho constitucional y NO PUEDEN QUITÁRTELO o CONDICIONARTELO.

Vamos a seguir fortaleciendo y ayudando a miles de familias lerdenses.#HagamosMás 🔴🔵🟡 pic.twitter.com/r8qQvmyUs5 — Homero Martínez Cabrera (@HomeroMartinezC) May 19, 2022

La zona industrial que se desarrollará en Lerdo, será detonada por empresas reconocidas en el mundo en las ramas de los fertilizantes, energías renovables, gas y manufactureras en materia de salud.

“Seguiré apostándole para concretar una zona logístico industrial, con el firme propósito de potenciar el desarrollo de nuestro municipio, generando más y mejores fuentes de empleo para las y los lerdenses. Avancemos con paso firme construyendo el Lerdo que tanto anhelamos para nuestros hijos”, enfatizó Homero Martínez.