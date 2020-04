Homero Martínez encabeza operativo de seguridad y salud en Lerdo

CIUDAD LERDO, Dgo. (OEM).-Esta mañana el presidente municipal Homero Martínez Cabrera encabezó un operativo de salud iniciado en el Paseo Sarabia frente al palacio municipal, para entregar a la ciudadanía en general cubre bocas y conminarlos a cuidar de su salud y la de sus familias.

En este operativo participaron conjuntamente las direcciones de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Protección Civil, Prevención Social y Salud Municipal.

El operativo iniciado a las 10:30 horas causó entre la población cierta tranquilidad, pues mostró el rostro humano de su presidente municipal al platicar con cada uno de los entrevistados y pedirles su apoyo para contener la pandemia del coronavirus, “Les pido de favor usen el cubre bocas, cuídense y cuiden a sus familias, quédense en sus casas en la medida de lo posible”, les decía.

Al afirmar que será un operativo constante que arrancó el pasado jueves por la mañana con la instalación de un filtro sanitario en el entronque de la carretera al ejido El Huarache, el alcalde reafirmó su postura, “Es la entrada hacia Torreón y hoy aquí (en la plaza), la intención es que le estemos dotando a la ciudadanía de cubre bocas, que todo mundo que anda en la calle no tenga pretexto para decir que no trae cubre bocas porque no tiene para comprarlos”.

Para esta primera etapa el Gobierno del estado dotó al municipio de Lerdo de 15 mil cubrebocas, mientras que la presidencia municipal adquirió 35 mil unidades más para completar la cantidad de de 50 mil que se tratará de dispersar entre toda la ciudadanía.

Homero Martínez dijo, “hicimos una estrategia de poder entregar cubre bocas en todo el estado, en Lerdo en lo particular, la intención es que sea obligatorio para todos, a partir de dos a tres días los cuerpos policiacos empezarán ya con otra actitud en revisar a los ciudadanos de que forzosamente la persona que anda en la calle traiga cubre bocas y que no haya pretexto para no usarlo”.

“Hoy los especialistas de la salud dicen que cualquier pañuelo se puede usar de cubre bocas y lavarlo constante, pero nosotros estemos dotando a la población, la intención es evitar la propagación del coronavirus que afortunadamente hemos estado controlados en el municipio”.

Para el director de Seguridad Pública, Zacarías Espino Andrade, el operativo era urgente y necesario, “Nos vamos a ir a los puntos más concurridos, luego nos vamos a extender a la periferia, nos vamos a coordinar con la dirección de Tránsito y Vialidad para poder cumplir las encomiendas del señor alcalde de que todo ciudadano lerdense que anda en la calle, que lo haga de manera responsable al menos con su cubre bocas, en esta primera etapa se van a entregar 50 mil”.

Estuvieron también el director de Tránsito y Vialidad Tadeo Julio César Toledo Herrera; Cecilio Medina Elizondo, de Salud Municipal; Vicente García Ramírez de Protección Civil y el profesor Conrado Antúnez Ponce, de Prevención Social además de sus principales colaboradores.

Posteriormente, el operativo fue trasladado al mercado Donato Guerra, tiendas de conveniencia como Bodega Aurrerá en donde se les pidió a los directivos extremar precauciones para mantener la sana distancia y concluir por la tarde en el crucero del fraccionamiento Castilagua y José Santos Valdez para abarcar al mismo tiempo todas las colonias del norponiente.