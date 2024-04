Gómez Palacio, Dgo (OEM).- Falta de empatía, solidaridad con el personal, gestión interna y así como el nulo diálogo que se tenía con la administración anterior, son de las áreas de oportunidad que se tienen en el Nuevo Hospital General de Gómez Palacio ante la llegada la Dirección General actual.

José Raúl Mendoza Díaz, director del Nuevo Hospital General de Gómez Palacio, “tenemos que regresar a las bases, ahorita es lo que estoy trabajando con los jefes de servicios de empezar a tener un poquito más de empatía y sobre todo ser resolutivos pero también fortalecer el liderazgo de cada una de las áreas de este hospital”, recalcó.

Hospital General de Gómez Palacio buscan cambiar mala imagen de gestión anterior./ Foto: Cortesía

El nuevo director reconoció que en instituciones como ésta donde tiene que ver el tratar con vidas humanas se vuelve sensible y es determinante el timón que esté al frente así como los acuerdos que se deben tener con la base trabajadora en lo que compete a su responsabilidad.

“Aquí no queremos jefes, queremos que esto empiece a cambiar, si nosotros no predicamos con el ejemplo esto no va a caminar, creo que es una cuestión de voluntad y es algo muy difícil de manejar porque realmente depende de la capacidad y actitud de las personas; obviamente es también una falta de capacitación que repercute en la atención de los derechohabientes pero, estamos trabajando con programas de Enseñanza Médica para cambiar esa situación”, explicó.

Al volver a las bases, dijo que se refiere a fortalecer la relación Médico-Paciente ya que estos valores tienen que ver con la convicción y la vocación de quienes trabajan en este hospital.

“Lo importante es que lo que nos enseñaron desde la Facultad es a tener una buena relación médico-paciente la cual creo que se ha perdido con el paso del tiempo y la actitud de los nuevos profesionistas no es como la que teníamos con anterioridad; y es parte de lo que estamos trabajando, empezar a gestionar y a atender a la gente directamente nosotros y no que haya un intermediario”, expuso.

Dijo que una de las tareas que se deben de emprenden en lo inmediato es hacer recorridos en el Hospital “parte de las indicaciones que tenemos es que los jefes hagan recorridos durante el tiempo laboral y aún así fuera de las horas laborales para que vean las necesidades de las y los derechohabientes”, recalcó.