Huerto Solar de Canatlán suspende trabajos por protesta de camioneros

CANATLÁN, Dgo (OEM).- La protesta de camioneros de carga se mantiene frente al acceso del huerto solar que construye la empresa de capital chino Ricen Energy en el ejido J.. Guadalupe Aguilera, municipio de Canatlán, acción iniciada desde finales de marzo a consecuencia de falta de pago de una empresa subcontratada de capital francés Arteche, para la construcción de la subestación eléctrica y luego del paro de actividades por contingencia reiniciada el lunes pasado.

Al respecto, David Antonio Contreras Sánchez, gerente de planeación de Ricen Energy dijo que están a la espera de solucionar este problema, que es entre tres sindicatos de camioneros de carga y la empresa VICA, estaba negociándose en la Junta de Conciliación y Arbitraje, una situación que a su juicio de repente se vuelve compleja, porque cuando todo parece estar a punto de solucionarse se regresa a los inicios.

Hace un par de semanas se estaba a punto de arreglo, cuando los camioneros mencionaban que se les adeudaba ya solo ciento veinte mil pesos pero poco después sacaron que no, que eran varios millones, como lo mencionaban en un principio.

Lo cierto es que si bien es cierto no están los camioneros frente a las instalaciones, como lo hicieron en marzo, si están al pendiente de que no haya ingreso de maquinaria o entrada masiva de personal, lo que ha provocado problemas para la terminación de la obra, afecta para los tiempos que se tienen para alcanzar una fecha de interconexión con la Comisión Federal de Electricidad, retrasa los avances de obra y afecta directamente a un promedio de cuatrocientos trabajadores que no han podido regresar a laborar.

Reiteró que para la construcción de la subestación eléctrica, la empresa de capital chino Ricen Energy contrató a una empresa especializada, como es la francesa Arteche, quien no solo construye subestaciones sino que también fabrican equipo, un contrato que la Ricen ha cumplido a cabalidad en lo que se refiere a los pagos convenidos.

A su vez, la citada empresa gala subcontrató a la empresa mexicana VICA, que es la que presuntamente tienen el adeudo con los camioneros, reiteró el directivo y profesionista canatlense.





Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast