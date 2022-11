Incluirán a las comunidades de Poanas para erradicar violencia contra la mujer

VILLA UNIÓN Poanas Dgo. (OEM). -En la exposición fotográfica llamada "Nunca Mas Solas", misma que realizo el Instituto Municipal de la Mujer en este municipio, la alcaldesa Irma Araceli Aispuro, señalo que se buscara incluir a todas las comunidades de la municipalidad en esta actividad donde se luchara por erradicar la violencia contra la mujer, “no estamos solas, no tengamos miedo a denunciar y no seamos sordos ante una voz que nos pide ayuda”, dijo.

Esta exposición fotográfica denominada “Nunca Más Solas”, se realizó en conmemoración al día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, la cual se celebra hoy 25 de noviembre de cada año, donde la presidente Municipal fue acompañada por integrantes del Cabildo, Directores del Ayuntamiento y la señora Martha Elena Serrano, quien es una de las usuarias que asiste al Instituto Municipal de la Mujer.

Ahí la jefa de la comuna, dijo agradecer al Instituto Municipal de la Mujer, "nos están dando un mensaje de manera clara a toda la administración de que hay que tratar hasta el fondo la problemática que vivimos en Poanas, ya que vemos y sentimos diferente, y cuando estemos en la misma dinámica, de algo emocional que afecta no tanto físicamente si no emocionalmente, nosotros como mujeres debemos que apoyarnos y buscar ayuda".

Dijo que los mensajes que se muestran al pie de cada fotografía los habían impactado mucho, “me gustaría incluir a todos los sectores, hay que coordinarnos y visitar a cada comunidad para hacer un comité y así estar al tanto de las situaciones por las que pasan las mujeres, y de esta manera poder darles una ayuda oportuna” así lo menciono la Alcaldesa, Araceli Aispuro.