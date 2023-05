Inician fruticultores campaña contra palomilla del manzano en Canatlán

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- La Sociedad de Fruticultores J. Guadalupe Aguilera SPR, del municipio Canatlán, inició la campaña contra la palomilla del manzano 2023, trabajos que en su primera aplicación de insecticida comenzaron el día cuatro de mayo y terminarán en la presente semana, lo que es la primera de tres.

Al informar lo anterior, Raúl de la Paz Martínez, presidente de la citada sociedad de producción rural dijo que el combate a la palomilla del manzano lo iniciaron en la Sociedad el día cuatro de mayo, con la primera aplicación, dentro del rango que nos toca, del día cuatro al nueve de mayo, utilizando los insecticidas Gusvan 48 DC y el Malation 1000.

Estamos esperando que la Junta Local de Sanidad Vegetal nos entregue los insecticidas correspondientes, pero los árboles y las plagas no esperan, por lo que de manera interna en la SPR se hicieron algunos ajustes para respaldar a los integrantes para la primera aplicación, destacó, haciendo ver que cuando se reciba el respaldo de la Junta se aplicará en las siguientes fechas

En esta ocasión no hubo trabajo de trampeo por parte del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, que está bajos de recursos, no “trampearon” y por lo tanto no hay fechas exactas este año para el período de aplicación., respondió.

Dijo que se basan en las fechas del año pasado, que al final las condiciones son parecidas y cada productor tiene la experiencia.

“En la Sociedad haremos tres aplicaciones, así lo hemos venido haciendo desde hace muchos años; esta semana terminaremos la primera; la segunda se hará en la primera semana de junio y entonces definiremos cuando será la tercera y última, que posiblemente sea a principios del mes de julio”.

"Tenemos anotadas aproximadamente 250 hectáreas para la temporada de combate a la palomilla y puede elevarse a 350; algunos integrantes se adelantaron y compraron el insecticida al ciento por ciento"; esta superficie se distribuye en los ejidos de J. Guadalupe Aguilera, Martín López, San José de Gracia, Nogales y Canatlán, detalló el directivo.

La Junta Local de Sanidad Vegetal apoya con el 50 por ciento de los costos del insecticida y el resto lo pagan los productores, asentó el entrevistado.

Invitamos a los productores para aplicar, combatir a la palomilla, en una campaña que es muy necesaria porque nuestra manzana necesita estar limpia, libre de palomilla, ya que esto repercute en la cosecha y en la comercialización, terminó diciendo.