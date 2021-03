Inició torneo relámpago de futbol mayor en Canatlán, a puerta cerrada

CANATLÁN, Dgo. (OEM). – Inició torneo relámpago de futbol, organizado por la Liga Municipal de Futbol de Canatlán y con el aval del Consejo Municipal de Salud, a través de la Dirección de Cultura Física y Deporte, informó Héctor Barrera del Campo, secretario de la citada Liga.

Entrevistado este domingo, explicó que al estar en amarillo el semáforo epidemiológico, presuntamente hasta el día 15, se les autorizó a iniciar un torneo relámpago, que se juega exclusivamente en las canchas del estadio Javier Ruiz Herrera y la unidad deportiva CBTA 28, para estar a puerta cerrada.

Son ocho equipos de la categoría premier y diez de primera fuerza los que toman parte en esta contienda, que se realizará en un lapso de seis a siete semanas, si las condiciones de la pandemia lo permiten, reiterando Barrera que se aplican las medidas de protección a los jugadores, al ingresar a los inmuebles.

Este torneo no lleva nombre ni se hizo ceremonia inaugural, para evitar la congregación de aficionados y a diferencia de un torneo normal, en esta ocasión no se autorizaron juegos en las canchas de los poblados, debido a que no hay manera de controlar el acceso de aficionados.

La organización del citado torneo tuvo la anuencia de los representantes de los equipos que integran la Liga y la duración del mismo estará condicionado al color del semáforo ya que de regresar a color naranja el torneo será suspendido, terminó diciendo.