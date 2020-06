Inspectores Municipales revisan que comercios cumplan medidas de salud

POANAS DGO. (OEM). -Por indicaciones del Presidente José Luis Valdez Valenciano, inspectores municipales están supervisando constantemente que los comerciantes cumplan con las medidas de salud que emite la secretaria de Salud del Gobierno del Estado, esto para prevenir la propagación del Covid-19.

Se informó que esta actividad es con la finalidad de salvaguardar la integridad de los comerciantes, así como la de los clientes, de ahí que inspectores del Ayuntamiento de Poanas frecuentemente realizan visitas a los establecimientos del municipio para verificar que en la entrada de cada uno se cuenten con las medidas necesarias de salud para proteger y salvaguardar la seguridad y salud de todos los Poanenses.

En entrevista con el alcalde José Luis Valdez Valenciano, menciono que ya se han tenido platicas y capacitaciones con los comerciantes sobre las medidas que deben seguir para poder trabajar de manera correcta, se les explico que a la entrada de cada establecimiento deben de tener un tapete sanitizador, deben de aplicar gel antibacterial en la entrada a los clientes, tienen que respetar la distancia entre personas que se encuentren en el lugar, evitar a toda costa las aglomeraciones, si por algún motivo el cliente no porta cubre bocas no deben ingresar, ya que además de exponerse el mismo también compromete la salud del personal que atiende y a otros clientes que acuden al lugar, así que no hay pretexto alguno por el cual no se cumplan con las medidas pertinentes de seguridad.

Se les explicó muy bien cómo deben de operar, además, dijo que todas aquellas personas que no cumplan con lo establecido serán sancionadas o inclusive se les cerrara el negocio, dependiendo de la gravedad de la situación, todo en aras de proteger la salud de los habitantes de este municipio.