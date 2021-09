Instalarán servicio bancario de BBVA Bancomer en Vicente Guerrero

VICENTE GUERRERO, DGO. (OEM).- El presidente municipal de Vicente Guerrero, Durango, Orlando Herrera Aviña, dio a conocer que, gracias a las gestiones realizadas por el gobierno local, este municipio contará con un nuevo servicio bancario, el cual corresponde a la instalación de un banco BBVA Bancomer.

Detalló el entrevistado que esta nueva sucursal bancaria se ubicará a un costado de la Presidencia Municipal, en lo que anteriormente solía ser el banco Banamex, atendiendo con ello la solicitud de cientos de personas que tienen sus cuentas en esta institución bancaria, y que buscaban que hubiera una sucursal en Vicente Guerrero.

Orlando Herrera Aviña, presidente municipal de Vicente Guerrero, Durango/ Foto: Yessi Meza | El Sol de Durango

Con dicha acción, aseguró el primer edil, se continúa trabajando por ofrecer más y mejores servicios a la ciudadanía, y que no sólo son proyectos que vienen a beneficiar a los habitantes de Vicente Guerrero, si no que a la población de la región en general, puesto que algunos municipios vecinos no cuentan con servicios bancarios por lo que el municipio se convierte en el punto de concentración para que las personas accedan al servicio en mención.

Para finalizar Herrera Aviña, aseguró que habrá de cerrar su administración de la mejor manera, por lo que continuará trabajando en la conclusión de obras, el inicio de otras, así como seguir dejando al alcance de la ciudadanía los programas sociales de calentadores, material, leche y algunos otros que se trabajan a través de desarrollo social.