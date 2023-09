CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Insuficientes y en mal estado se encuentran diversos espacios dedicados a la práctica del futbol en ciudad Canatlán; con las canchas sintéticas en estados desastroso y malo, respectivamente, destacó Jesús Guajardo Rivas, Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Canatlán.

Entrevistado en la unidad deportiva municipal, donde está la cancha sintética de futbol soccer ocupada en ese momento por al menos 100 deportistas de diversas categorías realizando entrenamiento vespertino, ese hecho comprueba que son insuficientes los espacios deportivos de futbol, menciona el funcionario.

Hemos tenido inconvenientes con equipos que entrenan a diario, con Ligas de futbol que programan juegos semanalmente, lo que por un lado es bueno, porque se ha incrementado el número de personas que se dedican a su activación física, señala.

Insuficientes y en mal estado espacios del futbol en Canatlán./ Marco Rodríguez | El Sol de Durango

Anteriormente, recién ingresamos a esta responsabilidad, las condiciones en que se recibió la cancha de futbol 7 era prácticamente muy malas; nos dimos a la tarea de buscar rehabilitarla, pero nos dimos cuenta que prácticamente está inservible y lo que se ocupa es ponerla nueva, lo que tiene un costo muy elevado, que en estos momentos por las condiciones financieras que se tienen resulta muy complicado, asevera.

El puro pasto sintético cuesta un millón de pesos; ponerle la tela ciclónica, el alumbrado, prácticamente un millón trescientos mil pesos, detalla.

La cancha sintética de futbol soccer del CBTA 28, si no ponemos manos en el asunto sucederá lo que con la del fut 7; esta cancha tiene ocho años de funcionamiento y jamás ha tenido un mantenimiento como tal; hay algunas partes que requieren no mantenimiento sino reparación. Si no actuamos de manera rápida esto también se acabará, advierte Jesús.

“Aparte del gobierno municipal, que es la encargada de mantener las instalaciones deportivas, los usuarios y ligas debemos formalizar un proyecto que sirva para crear una base de rehabilitación de los espacios; para el gobierno es un poco difícil. A manera de ejemplo, amanece una barda perimetral caída y debiera ser tarea de todos cuidarlas y mantenerlas en buen estado”.

La cancha del nou camp, junto al estadio Javier Ruiz Herrera y ex terreno de Ferrocarriles Nacionales de México, pertenece al Colegio de Bachilleres # 29; se le han hecho trabajo de rehabilitación, no pertenece al municipio y en ocasiones, el plantel la renta, para bailes, para circos y después de un evento de esos, quienes la utilizan la dejan inservible; no la hemos podido levantar después de que estuvo un circo, menciona.

Queremos hacer un compromiso, un convenio con la dirección del plantel, en que al menos para esta administración la deje en comodato al gobierno municipal y así se le de mantenimiento; sigue siendo de ellos pero la posesión y responsabilidad la tiene el gobierno, algo parecido a lo que sucede con la cancha del CBTA 28.

Imagen Ilustrativa | Insuficientes y en mal estado espacios del futbol en Canatlán/ Foto: Pixabay

En este momento los espacios son insuficientes, en lo que al futbol se refiere, reitera.

Al referirse al estadio Javier Ruiz Herrera, hace ver que cada año requiere una labor de mantenimiento, porque es pasto natural y actualmente se tiene el problema grave de sequía, lo que repercutirá a finales de año y al siguiente, por la falta de agua.

Tengo 30 años jugando ahí y veo que a un futuro mediano la cancha tenga pasto sintético, por el tema del agua; es un inmueble que por tradición ha sido de cancha natural pero habrá un momento en que no se pueda mantener por la situación del agua potable, es mucho el gasto que se aplica de agua potable, termina diciendo el entrevistado.