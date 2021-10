Intentan decomisar mercancía de Nancy Vázquez en Nombre de Dios

NOMBRE DE DIOS DGO. (OEM). –La tarde de este pasado sábado, las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Daniel Sifuentes, amenazaron a la ex alcaldesa y ex diputada local Nancy Carolina Vázquez Luna, con decomisar la mercancía que tiene en el negocio de su familia, tales como mezcal artesanal, licores de sabores y recuerdos para los turistas.

Comento para El Sol de Durango la ex diputada, que esta visita le llamo mucho la atención, porque a nadie más se la han hecho, además de que en este momento no hay algún acuerdo en el cabildo donde se ordene la regularización de todos los comercios en este tema, mismo que en cuando el cabidillo acuerde, y sea para todos, y esto sea también en beneficio de los comerciantes que han pasado momentos muy difíciles por la pandemia, por supuesto que acataremos –dijo- lo dispuesto.

Comento también, que en muchas ocasiones y de diferentes formas los comerciantes le han solicitado a la autoridad municipal que repare las banquetas del centro del pueblo Mágico, un lugar que ya empieza a recibir visitas de los turistas, personas que dejan circulante económico que ayudan a las familias, y no atiende dicha petición, “para pedir primero hay que dar, vamos a tener bonito Nombre de Dios para que su gente tenga buenas ventas, y ya después tratan de sacar dinero”, recalco.

Reitero Nancy Vázquez, no saber porque motivo la autoridad municipal ha estado desde hace algunos meses, intentando bloquear el negocio de su familia, “decenas de negocios en Nombre de Dios estamos en las mismas condiciones, luchando por levantarlos para que sean rentables, esperando tener buenas ventas y que pase la pandemia para que mejoren, y ahora nos encontramos con que la autoridad no quiere minimizar, amedrentar en lugar de ayudar a crear desarrollo, no se vale”, finalizó diciendo.