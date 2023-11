GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Para seguir organizando a la gente en hacer gestiones, levantar la mano cuando las cosas no están sucediendo de manera correcta y, sobre todo, buscar un impulso a la economía de la misma ciudadanía, el Frente de Municipios por Durango abre dos oficinas, una en Gómez Palacio y otra en Lerdo.

En relación a esto, Ismael Ayala, dirigente estatal del Frente de Municipios por Durango, visitó esta región lagunera con el fin de tomarle la protesta a los dirigentes municipales del FMD en las localidades de Gómez Palacio y Lerdo, siendo Jesús Gámez y Miguel de Anda respectivamente.

Explicó que cada FM se conforma por siete integrantes: un presidente, una secretaría general, un secretario de revisión de finanzas, un secretario ejecutivo y diferentes carteras. Es una organización estatal que se constituyó desde 2014, donde se llevan a cabo gestiones organizadas con la gente para temas como vivienda, el campo, entre otros.

En los próximos días se dará a conocer la dirección en la que estarán operando los dirigentes de Gómez Palacio y Lerdo. Sin embargo, invitaron a la gente a que se incluya para lograr una mayor organización, ya que tienen el propósito de seguir organizando a la gente.

Ismael Ayala Inaugura oficinas del Frente de Municipios en La Laguna / Foto: Carlos Mendoza | El Sol de Durango

Por ahora, cuentan con plataformas digitales donde la gente puede contactarlos, a través de Facebook Frente de Municipios por Durango, y ahora también en Gómez Palacio y Lerdo.

Al ser preguntado directamente, Ayala dijo: “Las necesidades más apremiantes en todo el Estado de Durango son el tema de la vivienda, que es muy complicado, y también las necesidades del campo. El tema de la sequía ha afectado mucho a los productores. Por ejemplo, el frijol no logró tener buena producción, ya que de las 120 mil toneladas que se venían cosechando, en este año, como mucho, se llegará a unas 20 mil toneladas."

Con base en lo anterior, agregó que la producción ha disminuido considerablemente. Por eso, van a abogar para que el gobierno federal y estatal trabajen de manera conjunta para implementar un programa emergente de empleo temporal para los jornaleros.

Ismael Ayala se registra como precandidato a diputado federal en el distrito 03

Por otro lado, Ismael Ayala señaló que en estos tiempos políticos que están por venir, anunció que recientemente se registró como precandidato a diputado federal en el distrito 03 con cabecera en Lerdo, que abarca 18 municipios en total.

Aseguró: “Yo jamás he estado en el PRI, solo he estado en la izquierda. Tengo esta aspiración, ya que desde hace más de 20 años he recorrido en distintas ocasiones el distrito 03. Incluso ya tenemos comités en la gran mayoría de las localidades; nos faltaba Gómez Palacio. Además, estamos avanzando en otros municipios".