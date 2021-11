Jóvenes de Peñon Blanco viven odisea para cobrar Beca Benito Juárez

PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM). - Cientos de jóvenes se ven en la necesidad de trasladarse a otros municipios vecinos para hacer efectivo el cobro de su Beca Bienestar Benito Juárez esto dado que en esta cabecera municipal se encuentra sin funcionar las oficinas de Telecom.

A raíz del cierre que se dio hace unos meses de esta importante dependencia, se han dejado de prestar servicios indispensables para una gran parte de la población, quienes a través de esta vía hacían envíos o recibían depósitos de dinero.

Local En Durango se entregarán 63 mil 911 becas a nivel medio superior Es el caso en esta ocasión de cientos de jóvenes de nivel medio superior, quienes en esta semana recibieron su orden de pago, pero al no tener donde hacerla efectiva, se ven en la necesidad de ir a municipios vecinos como Guadalupe Victoria, Cuencamé o Francisco I Madero, con lo que representa un gasto económico y una pérdida de tiempo de un día.

Además, en algunas ocasiones ante la demanda extraordinaria de dinero, en las oficinas de estos municipios se hacen listas para el pago, resultando en vueltas inútiles para quienes no saben de este procedimiento o bien para los que no están o no llegan a tiempo.

Por lo anterior es muy necesaria la gestión de autoridades de los diferentes niveles de gobierno para la reactivación de las oficinas de Telecom en esta cabecera municipal.