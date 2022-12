Junta Municipal de San Lucas de Ocampo pide respaldo de alcalde Hugo Gándara

SAN JUAN DEL RÍO, Dgo. (OEM).- El gobierno de San Juan del Río debe respaldar el quehacer de las autoridades municipales auxiliares, como prestadora de servicios a la ciudadanía y responsable de llevar por buen camino los servicios públicos que se ofrecen, dijo Lupita Jáquez Tremillo, presidenta de la Junta Municipal de San Lucas de Ocampo.

Elegida democráticamente en elecciones abiertas, reiteró su llamado al presidente Hugo Gándara para que respalde al personal que labora en espacios como el agua potable, servicios de limpieza, fontaneros, una plantilla bien definida en un organigrama que las administraciones municipales han respetado durante años.

El alcalde Hugo dice que debemos sostenernos con los ingresos que se generan en la Junta, sin embargo las cartas de identidad se solicitan una o dos al mes, hay días que no hay una sola solicitud de factura ni de antecedentes penales y permisos para organizar coleaduras los está cobrando el propio presidente municipal, haciendo de lado a las autoridades de San Lucas, menciona la entrevistada.

Él está desconociendo las necesidades, son once personas que aquí laboran y todas realizan una función específica. Se les adeuda el salario del mes de septiembre a la fecha, si bien es cierto el martes o miércoles envió dos mil pesos a dos trabajadores, no cubre el adeudo que se tiene con ellos y no hace caso del resto de la plantilla.

Él dice que la Junta debe sostenerse con sus propios ingresos, a lo cual yo invito al presidente a que practique lo mismo en la administración municipal, que no reciba las participaciones estatales y sostenga la administración con los ingresos propios que generan, que practique con el ejemplo, afirma Lupita.

A partir del mes de septiembre, cuando el siniestro por inundación y arrasamiento, el pueblo vive situación difícil en servicios con el drenaje, con cuatro o cinco fugas diarias, con un alto porcentaje de usuarios morosos del agua potable; la sociedad nos necesita unidos y en ese sentido hago un llamado al presidente municipal a que tome conciencias y respalde a la junta para ofrecer los servicios a los sanluqueños, que también son sanjuaneros, puntualizó.