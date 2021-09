Lamenta Marina Vitela el asesinato de 4 mujeres en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Lamentablemente que en el municipio de Gómez Palacio, Durango, se han registrado cuatro feminicidios en lo que va del presente año, dos que ya fueron resueltos y dos más que están en línea de investigación, las últimas dos han sido maestras, de ahí que la indignación es de toda la sociedad y del sector educativo.

La alcaldesa Marina Vitela Rodríguez lamentó que el pasado fin de semana se registrara actos de violencia contra las mujeres, hechos que llenan de rabia y coraje a la sociedad y tiene que ver precisamente con el feminicidio.

Pero dijo, “nosotros como autoridad municipal estamos trabajando y luchando contra esta parte, a fin de tratar de prevenirlos o inhibirlo, incluso el día de hoy lunes, la directora del Instituto de la Mujer María Guadalupe Vallejo Arroyo tiene algunos eventos con Universidades, con Seguridad Pública y con el mismo Instituto de la mujer”.

El objetivo es llevar a cabo protocolos para prevenir posibles hechos de violencia contra las mujeres, incluso esto es una secuencia a trabajos que iniciaron desde el mes de septiembre del 2019 cuando comenzó la administración municipal y no es porque hubo un feminicidio, afirmó.

Agregó, “Nosotros hemos estado trabajando en la prevención y hemos estado insistiendo en que se resuelvan los casos, que se investiguen, pero nos da mucha tristeza que se sigan presentando estos hechos violentos, sobre todo que siga siendo la mujer una parte vulnerable de la sociedad, porque cualquiera se atreve a atentar contra la vida de una fémina”.

En nuestro país ya no debe existir ni mujer más violentada y estamos trabajando en Gómez Palacio para que no vuelva a suceder eso, no vamos a aceptar que siga sucediendo, porque nos indigna y hemos trabajado en equipo con las autoridades estatales y federales sin embargo es una lucha constante.

Cabe recordar que el pasado sábado fue asesinada con arma blanca una mujer de 50 años en un domicilio del fraccionamiento San Antonio de Gómez Palacio, de la cual informó oportunamente El Sol de Durango.