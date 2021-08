Lamentable que gobierno pagara a la federación: Carmen García

CUENCAMÉ DGO. (OEM).- En la presentación y entrega del segundo informe de gobierno de este municipio, el noveno regidor J. Carmen García Ovalle, dijo que el cabildo lamentaba profundamente que el actual gobierno tuviera que verse obligado a pagar a la federación más de un millón 400 mil pesos, que no se ejercieron de manera correcta hace más de 12 años.

Al ser entrevistado al término del acto protocolario de la entrega del segundo informe, manifestó que ya se han agotado todas las instancias para evitar que el municipio pague esa multa, ahora solo queda buscar que les den oportunidad de pagarlo en parcialidades.

Reconociendo también, que, según la información proporcionada por el mismo gobierno federal, esta multa es por una obra no ejercida en el llamado ojo Caliente de la comunidad de Ramón Corona, misma que esta observada por la federación de lo que fuera la administración pública del ex alcalde Pablo Carrillo Montalvo.

Al ser el regidor García Ovalle quien diera respuesta al segundo informe de la alcaldesa Luly Martínez, en una parte de su discurso dijo “Mis compañeros regidores y su servidor como ayuntamiento, lamentamos muchísimo que, por errores del pasado, o malas acciones de autoridades pasadas, hoy tengamos que pagar una multa de más de un millón 400 mil pesos, cuando ese dinero no es de la administración municipal, es del pueblo de Cuencamé, es de su gente, y ese dinero deberíamos de estar aplicándolo en obras y acciones de favor de las familias de este bello municipio”.

Continúo señalando, que también sabían que así era la institucionalidad, y nos toca a nosotros responder y pagar lo que no se hizo, ojalá y también las autoridades correspondientes castiguen a quien no hizo bien las cosas, a quien no cumplió su palabra de velar por el bien de las familias cuencamenses.