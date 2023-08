Lety Herrera agradece apoyo de empresarios para seguir impulsando a Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo.-(OEM).- A nombre del pueblo de Gómez Palacio la alcaldesa Leticia Herrera Ale reconoció públicamente a dos empresarios que con recursos propios van a realizar dos importantes obras para beneficio de los gomezpalatino, uno será la rehabilitación de cruceros ferroviarios en la zona industrial y otro es la remodelación de la estancia infantil “Felipe Ángeles”.

Fue en la sesión de cabildo en que la primera autoridad del municipio reconoció el apoyo que brindará el empresario Eduardo Tricio Haro quien invertirá mas de 10 millones de pesos para resolver un problema añejo en los patios de maniobras del parque industrial “Carlos Herrera Araluce”, la cual consiste en la rehabilitación de cuatro cruceros ferroviarios.

Los cuatro cruceros son; dos por la calle cuatrocienegas, intersección con Valle del Guadiana y con Guanacevi y los otros dos por la calzada “Carlos Herrera”, por Canatlán y Valle del Guadiana, este ultimo es para entrar a la planta Nuplen del empresario Eduardo Tricio, pero esos cruceros están destruidos y los van a construir con sus recursos, además van a limpiar todo el derecho de vía de la zona industrial y van a instalar alumbrado público, por lo que, el beneficio es para todos los automovilistas que transitan por estas vialidades, una vez terminadas, se mejorará la circulación sin el riesgo de que se puedan dañar los vehículos.

Así también la presidenta municipal reconoció al empresario José Emiliano Hernández Flores y su esposa María de Lourdes Valdez, debido a que se presentaron en las oficinas del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal y expusieron su interés de rehabilitar la Estancia Infantil “Felipe Ángeles”, ubicada en la colonia del mismo nombre.

La alcaldesa Lety Herrera dijo desconocer cuánto están invirtiendo para esta remodelación, pero es una gran e importante ayuda, pues esta estancia, estaba totalmente destruida, así la dejaron la administración pasada y no se cuánto recurso se va a llevar, pero lo aportará en su totalidad el empresario y al DIF y el municipio no le costará ni un sólo cinco y una vez que esté lista, vamos a abrirla también en la noche, para darle atención a las mamás y papás que trabajan en turnos de noche y no tienen con quién dejar a sus hijos.

Comentó que la supervisión de los trabajos corre a cargo de personal de ls Dirección de Obras Publicas, además Leticia Herrera dijo sentirse muy contenta por estos apoyos y destacó que aún hay empresarios laguneros que quieren a Gómez Palacio y tienen la intención de apoyarlo, prueba de ellos son Eduardo Tricio y José Emiliano y su esposa María de Lourdes.

Asimismo agradeció a los empresarios por confiar en su gobierno, pues desde los primeros meses de su gestión 2022-2025, muchos más empresarios se sumaron para apoyar a esta administración municipal para recuperar el brillo de Gómez Palacio, después de encontrar una ciudad en condiciones deplorables, concluyó Leticia Herrera.