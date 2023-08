Inflación en Durango afecta al consumidor y comerciantes: CCE

Autoridades federales “maquillan” el índice inflacionario, aseguró el Secretario del Consejo Coordinador Empresarial, Mauricio Holguín Herrera, quien señaló que los precios de la canasta básica siguen siendo elevados, a las familias no les alcanza para cubrir todos los gastos y los comerciantes ya no pueden seguir sacrificando utilidad, ya no les alcanza para pagar la nómina.

Te puede interesar: Revisarán diputados a fondo las cuentas públicas

Aunque el secretario de la cúpula empresarial de Durango, reconoció que la inflación en Durango bajo del 15 al 10%, los precios de los diferentes productos son casi inalcanzables para las familias. Los comerciantes siguen comprando mercancías a un alto precio por los altos costos que pagan por los fletes.

Holguín Herrera, explicó que al realizar un análisis del por qué el Inegi maneja una tasa de interés referenciada de cinco puntos porcentuales, "es por una estrategia económica del gobierno federal para poder aumentar las tasas de interés y así determinar que existe una baja inflacionaria, sin embargo lo que se está viviendo en la economía diaria de las familias es otra cosa muy diferente".

Afirmó que los precios siguen a la alza, como se presentó durante todos estos meses del año. Los precios de la canasta básica no han tenido una baja, sus costos son elevados. Los salarios que perciben no les alcanza esto es el referente que nosotros los empresarios tomamos para determinar que la inflación sigue siendo alta.

Imagen ilustrativa | Mauricio Holguín afirmó que los precios de la canasta básica no han tenido una baja, sus costos son elevados./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

En el caso del estado de Durango, recordó que llegaron a estar con una inflación del 15% porque se presentaron diferentes situaciones que influyeron en el incremento al presentarse cierre de carreteras, riesgos de operación y flujos de transporte elevo mucho más los costos.

Comentó que en estos momentos siguen manejando en Durango índices del 9 y 10% de incrementos en los precios de los productos en general, sin embargo, existen muchos productos que se incrementan en un 20% o más que produce una afectación en los bolsillos de las familias.

"Los comerciantes, ya no pueden sostener precios bajos, porque ya no tienen forma de sacrificar parte de la utilidad, ya no les alcanza para pagar la nómina y las rentas de los locales y esto hace que las familias terminen pagando mucho más", finalizó.