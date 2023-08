Lety Herrera hace un llamado al director regional de Conagua

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- El proyecto de Agua Saludable para la Laguna es muy bueno y plausible al cien por ciento y lo apoyo, pero en lo que no estoy de acuerdo es que nadie de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la Laguna, principalmente el ingeniero Eduardo Fuentes, "no nos informe si van a llegar recursos económicos o no para las obras hidráulicas en el municipio de Gómez Palacio".

Así se expresó la alcaldesa Leticia Herrera Ale, quien reafirmó estar en contra de Conagua de la Laguna, por lo que le hizo un llamado respetuoso al director regional de la paraestatal, Eduardo Fuentes Silva para que me haga una llamada telefónica y nos informe si van a llegar los recursos o no.

Comentó, “en caso de que llegan a iniciar los trabajos y abren y no hay recursos, pues también el municipio no contará con los recursos económicos para cerrar, pero sólo queremos saber si van a llegar o no los recursos económicos”.

Resaltó que el proyecto de ASL que implementa el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un megaproyecto buenísimo, pues en los nueve municipios de la Laguna, que son cuatro de la comarca de Durango y cinco de la parte de Coahuila, no tendrán problemas de agua en 50 años.

Sin embargo, resaltó que ya presentaron los proyectos para el tema de la red hidráulica, pero todo está en que el director regional de Conagua nos informe si van a llegar los recursos, cuánto será y cuándo llegarán, porque estos nos vienen diciendo desde que inició el proyecto, pero no nos indican si llegarán o no.

El proyecto Agua Saludable para La Laguna significa evitar algo dolorosísimo: enfermarse por ingerir arsénico. La red de presas de agua superficial permitiría que no sea necesario recurrir a pozos profundos contaminados. Hoy supervisamos todo el sistema, que implica una inversión… pic.twitter.com/RfFNmBmFig — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 29, 2023

"Los municipios que nos vamos a favorecer con este megaproyecto, debemos contar con recursos para atender el tema de la red hidráulica, pues de lo contrario, nos va a tronar y será perjudicial, y la lana dónde quedó?”.

Asimismo, la alcaldesa puntualizó, "pero ojalá el Director regional de Conagua Eduardo Fuentes para que haga una llamada y nos diga si vá a llegar el recurso, cuánto va a llegar, a través de quién, o será por asignación directa o a través de quién o de plano, no habrá dinero y no nos llegará nada, pero ya debe aclarares este asunto ya que el proyecto de ASL no puede pararse".