Lety Herrera rendirá su primer informe de gobierno el próximo miércoles

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (OEM).- Todo listo para que este próximo miércoles 30 de agosto, la alcaldesa Leticia Herrera Ale rinda su primer informe de actividades al frente del Ayuntamiento gomezpalatino, el cual será en el salón "Benito Juárez" del Palacio Municipal.

Aunque la presidenta municipal dejó en claro que ante los tiempos modernos se debe cambiar la forma de informar sobre las actividades al frente de la administración 2022-2025, dijo en su momento que en lo personal será completamente diferente y muy austero en el que brindará un mensaje que será transmitido posteriormente a los gomezpalatinos.

La primera autoridad del municipio comentó que los tiempos cambian y que ahora será muy diferente, ya que hará entrega al honorable cabildo del cuaderno informativo de los resultados del primer año y luego dará un breve mensaje que después será transmitido a los gomezpalatinos.

Dejó en claro no van a gastar en realizar esta sesión solemne, pues dijo, “no vamos a erogar recursos como se hacía en antaño en que se gastaba para realizar un informe masivo donde se invitaba al pueblo de Gómez Palacio, eso ya no lo haremos, no vamos a quitarle el tiempo a la gente, ya estamos en otros tiempos, son tiempos modernos y para mí, desde mi punto de vista, ya es obsoleto dar informes masivos”.

Seguramente a partir de esto, vamos a ir cambiando la dinámica de los informes que rindamos las autoridades, pues vamos a estar ahorrando recursos económicos en la preparación de la sesión solemne de cabildo, de ahí que sólo será un evento durante la mañana.

Cabe mencionar que se extendieron las invitaciones correspondientes y el gobernador esteban Villegas Villarreal ya fue invitado, de ahí que habrá una comisión de cortesía para recibir al mandatario estatal, misma que fue aprobada en sesión de cabildo pasado y estará integrada por los regidores Claudia Galán y Maximiliano Olvera, así como el síndico municipal Jaime Aguilera.

Mientras que la comisión de recepción de la alcaldesa Leticia Herrera Ale, estará integrada por los regidores Cristian Mijares, Uvaldo Najera Gandarilla y Guadalupe Tostado, ambas propuestas fueron aprobadas por unanimidad.