Llevan avisos a deudores de agua potable en Villa Unión

VILLA UNIÓN, Poanas, Dgo. (OEM). - La dirección del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Poanas (APASPO), a cargo de Pedro Jalil Bañuelos Ruacho, inició un operativo donde se invita a la ciudadanía que tiene deudas con el sistema, para que acudan a buscar la manera de llegar a un arreglo, pues también están siendo advertidos. Quien no busque arreglar su adeudo será consignado a un despacho y al juez municipal.

En una entrevista previa realizada a la presidenta municipal, Irma Araceli Aispuro, detalló que el padrón de deudores del sistema APASPO es muy grande, ya que es superior al 50 por ciento. No es justo que, cuando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hace los cortes de energía eléctrica, la totalidad de la población se quede sin el servicio de agua, cuando hay personas y familias que son muy cumplidas con su pago puntual.

La presidenta municipal, Araceli Aispuro, reconoció que la situación económica de muchas familias no es nada sencilla. Se reconoce que es crítico el tema económico, por eso se les invita a que acudan al sistema y busquen alguno de los planes que se tienen para pagar. Si no se tiene todo el adeudo, hay descuentos de hasta un 50 por ciento, hay plazos, hay maneras en las que podemos ayudar a esas familias. Pero también es necesario que esas familias nos ayuden a regularizar el adeudo heredado y el cual no ha avanzado. Al contrario, otras familias han dejado de acudir a pagar y eso no nos ayuda a nadie, dijo.

La alcaldesa comentó que otro de los beneficios que se tienen si la ciudadanía es cumplida en sus pagos puntuales es que se pueden atraer obras y acciones de gobierno con mezclas de recursos del gobierno del Estado. El pago puntual de sus cuotas de acarreo de agua también se utiliza para hacer obras como drenajes, ampliaciones de aguas y muchas acciones más. Pagar puntualmente ayuda a todos, a los ciudadanos para que no les falte el agua, para tener mayores obras y ampliaciones, y al gobierno para poder servirles mucho mejor.

En el caso de los deudores que no se acerquen al llamado que se está haciendo a las oficinas del agua de este municipio, detalló que se estarán enviando a un despacho de cobranza, y con su respectiva documentación serán pasados al juzgado, donde puede haber embargos, cobros de ejecución y otras acciones legales que buscamos evitar a toda costa.

"Sabemos que la gente de Poanas es gente de palabra, que es responsable y que le gusta cumplir con sus obligaciones. Reiterando que el compromiso de las autoridades es tener un mejor sistema cada día, que se les atienda en sus necesidades a todas las familias, pero si no pagan por su servicio, el sistema difícilmente puede brindar un mejor servicio", finalizó.